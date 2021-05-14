台海局势 高雄兴达电厂部分机组停机 全台各县市大停电 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月14日 5:00 AM 台湾昨天下午大停电，图为台北商场内一名女子在黑暗中使用手机。（路透社） 字体大小: 小 中 大 台湾高雄的兴达电厂昨天下午因电网事故引发部分机组停机，造成系统供电能力不足，导致全台各县市不同地区分区轮流停电，全台共846万户受到影响。综合联合新闻网与《自由时报》报道，兴达电厂昨天下午2时37分发生事故后，包括基隆、新北、台北、桃园、新竹、宜兰、苗栗、台中、台南、高雄等地，下午3点陆续出现停电状况，道路上的红绿灯失灵，办公大楼停电，就连台湾中央流行疫情指挥中心的记者会也突然一片漆黑，记者会被迫暂停。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾 停电 电网 供电 高雄兴达电厂 中国延迟发放原材料 巴西暂停生产科兴疫苗 中国公司研发mRNA疫苗 ARCoV本月30日起将在墨西哥开始三期试验