台海局势

高雄兴达电厂部分机组停机 全台各县市大停电

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月14日 5:00 AM

台湾昨天下午大停电，图为台北商场内一名女子在黑暗中使用手机。（路透社）
台湾昨天下午大停电，图为台北商场内一名女子在黑暗中使用手机。（路透社）

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台湾高雄的兴达电厂昨天下午因电网事故引发部分机组停机，造成系统供电能力不足，导致全台各县市不同地区分区轮流停电，全台共846万户受到影响。

综合联合新闻网与《自由时报》报道，兴达电厂昨天下午2时37分发生事故后，包括基隆、新北、台北、桃园、新竹、宜兰、苗栗、台中、台南、高雄等地，下午3点陆续出现停电状况，道路上的红绿灯失灵，办公大楼停电，就连台湾中央流行疫情指挥中心的记者会也突然一片漆黑，记者会被迫暂停。

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