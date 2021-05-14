高雄兴达电厂部分机组停机 全台各县市大停电

台湾高雄的兴达电厂昨天下午因电网事故引发部分机组停机，造成系统供电能力不足，导致全台各县市不同地区分区轮流停电，全台共846万户受到影响。

综合联合新闻网与《自由时报》报道，兴达电厂昨天下午2时37分发生事故后，包括基隆、新北、台北、桃园、新竹、宜兰、苗栗、台中、台南、高雄等地，下午3点陆续出现停电状况，道路上的红绿灯失灵，办公大楼停电，就连台湾中央流行疫情指挥中心的记者会也突然一片漆黑，记者会被迫暂停。