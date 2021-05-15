台社区病例激增29起 冲击股市人心

台湾昨天新增29起社区病例创新高，其中七起源头不明。由于疫情升温，香港政府宣布台湾入境者得在酒店隔离14天，不准居家检疫。

台湾昨天新增29起社区病例，刷新周三的16起，其中22起与之前三个群组有关，七起源头不明。由于疫情升温，香港政府宣布台湾入境者得在酒店隔离14天，不准居家检疫。

从周二（11日）起一连四天，台湾社区病例不断扩大，从七起、16起、13起，再激增到昨天29起，写下冠病疫情以来最高纪录。加上五起境外输入病例，台湾共有1290起确诊病例。

对股市带来巨大冲击

虽然总病例只占2350万人口不到万分之一，但社区病例连日激增，对长时间习惯病例“加零”的台湾人心与股市，都带来巨大冲击。

台湾超市过去两天出现扫货潮，今天街市一片冷清。台北加权指数在两天激荡和收低后，昨天盘中一度升高2%，收市升幅减半至1%。

中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中下午主持记者会时透露，新增社区病例中，16起与台北市万华区茶艺馆群聚和周边有关，五起与新北市芦洲狮子会群聚有关，另一起与宜兰罗东的百家乐游艺场有关。

也是卫生福利部长的陈时中说，七起源头不明者的疫调还在进行；虽然有人声称最近没出门，但“高度怀疑”与万华区茶艺馆群聚有关，还须花时间厘清，也须警方调查来确认。

指挥中心调查揭露，多组群聚“案案相扣”皆有关联，包括狮子会长曾到访万华区茶艺馆，也有茶艺馆确诊者到过罗东百家乐游艺场。

对于为何未宣布疫情警戒提升到第三级，陈时中解释是因为有些群聚的关联性还有待查清。一旦确认“单周出现三起社区群聚”或“单日出现10例不明感染源个案”，就会进入第三级警戒，也将停止室内五人以上、室外10人以上的聚会。

指挥中心专家咨询小组召集人张上淳表示，目前看来这波疫情都与英国变异株相关。

鉴于台湾确诊病例升高，香港食物及卫生局局长陈肇始昨早宣布，所有曾逗留台湾的抵港人士，都须在酒店隔离14天，不准居家检疫。

由于群聚感染扩大，万华区茶艺馆和周边成了关注焦点。位处台北西南的万华区新旧交融，有西门町商圈的潮店、艋舺古庙，也有许多小姐坐台的酒廊和茶艺馆，坊间担心“病毒跟着情欲流转”。

台北市卫生局前晚率先向媒体证实，万华区附近的防疫专责医院和平医院有两名病患确诊。陈时中昨早为此与市长柯文哲开会，过后开记者会宣布，和平医院不封院、万华也不封区。

两人宣布，即日起通过快筛加强社区防疫、和平清零的目标。该院急诊昨天已暂停，门诊也不接受现场挂号。

昨早在和平医院外设置的快筛站，也是台湾首度采用抗原快筛，只需15分钟就可知道结果。指挥中心昨天也宣布设立三个快筛站，呼吁曾在4月15日以后到万华区或其他区就医的民众（包括游民、外配、弱势族群或任何愿意筛检的民众）进行快筛，以找出漏网之鱼。

柯文哲指出，万华区已列为高风险传播区域，他强烈建议在该区停止三人以上群聚或饮食行为，也已关闭172家饮食店，要求停业三天，须待市府命令才能复工。

由于教育部已通知各级学校，要求100人以上的大班授课，应考虑分班上课或远距教学，昨天台湾大学、台湾师范大学、清华大学和台湾科技大学都宣布从下周一（17日）起到学期结束，全校所有课程都改为远距教学；屏东大学则宣布从17日起全面实施远距教学一周。