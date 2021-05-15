首次根据香港国安法发指示 港保安局冻结黎智英壹传媒股份

黎智英拥有的三家公司在当地银行的财产也遭冻结。根据壹传媒去年底发表的财务报表，黎智英持有集团71.26%股份，以昨天收市价每股0.186元计算，涉及款额近3.5亿港元（6005万新元）。

香港保安局昨天（5月14日）首次根据《香港国安法》，冻结壹传媒集团创办人黎智英持有的壹传媒股份，以及他拥有的三家公司在当地银行的财产。壹传媒回应时表示，事件与集团户头完全无关，集团及《苹果日报》的运作及资金财务绝不受影响。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，港府冻结黎智英资产在预期之内，因为特首林郑月娥早前接受新华社专访已经表明，尚有大量制度有待“完善”，包括教育、传媒和公务员等的培训与管理，“《苹果日报》作为香港最反共的报章，被针对是可以预料到的。”

陈伟强认为，由于港府昨天只是冻结黎智英的个人资产，暂时对壹传媒影响不大，《苹果日报》仍然可以如常运作，但相信会因此影响不少《苹果日报》员工信心，甚至辞职。

他说，从目前香港的政治氛围来看，不能排除港府在7月1日前后取缔《苹果日报》的可能性。

消息：港交易所或勒令壹传媒下周一暂时停牌

另有消息人士向《联合早报》分析，由于黎智英是壹传媒最大股东，其资产被冻结后，香港交易所可能会勒令壹传媒下周一暂时停牌。

保安局是在昨晚7时许发布新闻稿，指根据《香港国安法第43条实施细则》附表相关条文，发出冻结黎智英财产的书面通知。

根据有关条文，保安局长如有合理理由怀疑某人所持有的任何财产是罪行相关财产，可借指明该财产的书面通知，指示除根据保安局局长批准的特许授权外，任何人不得直接或间接处理该财产。另外，保安局长如有合理因由怀疑通知所指明的财产会被调离香港，可在通知内指示警务人员可为防止该财产被调离香港而检取该财产。

壹传媒行政总裁：不影响集团及《苹果》运作

据《苹果日报》网站报道，壹传媒行政总裁张剑虹回应时表示，事件与壹传媒集团户头完全无关，集团及《苹果日报》的运作及资金财务，绝不受影响。

壹传媒工会表示，已立即向集团管理层了解情况，会留意事态发展。工会强调，员工会谨守岗位，继续报道新闻。

根据壹传媒去年底发表的财务报表，黎智英持有集团71.26%股份，以昨天收市价每股0.186元计算，涉及款额近3.5亿港元（6005万新元）。

黎智英多次被北京当局点名批评为“反中乱港分子”。香港警务处国家安全处去年12月起诉黎智英“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，并于上月加控“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”及“串谋作出并意图妨碍司法公正的作为”两项罪名。

较早前，香港政界已盛传《苹果日报》会在今年“七一”前后遭港府取缔，而《苹果日报》近日也有多名中高层编采人员相继辞职。留下来的员工纷纷要求管理层解散公司以保障员工，或提出优厚的“肥鸡餐”遣散有意离职的员工。但张剑虹本周二出席员工大会时强调，集团目前没有疏散员工的方案，“《苹果日报》不会自己结业”，会照常报道新闻。

资料显示，目前人在澳大利亚的香港民主党前立法会议员许智峰逃亡海外期间，他及家人在香港的银行结余也一度遭冻结，涉及最少三家银行及五个户头，总金额数百万港元存款。

当时警方发声明，不点名指正循涉嫌违反《香港国安法》及洗黑钱方向追查许智峰，又称调查发现有人涉嫌挪用透过网上众筹取得的资金，并利用亲人户头处理涉案款项，冻结其户头涉及约85万港元。

不过当时警方没有表明是根据《香港国安法》冻结许智峰的资产。警方发声明后约三小时，许智峰在社交平台发贴，透露其家人之汇丰银行户头突然被全部解冻，他的户头也获部分解冻。