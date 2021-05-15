台海局势 澳洲总理重申台湾政策 以 “一国两制” 框架为指引 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月15日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 澳大利亚总理莫里森在当地时间本周三重申，澳洲政府的台湾政策是以中国“一国两制”框架为指引。这项宣示或被外界视为悉尼对北京的让步，迫使澳洲政府昨天澄清并未改变立场。莫里森在当地时间本周三接受澳洲特别广播服务公司（SBS）采访时，被问到他在本月6日为何会说遵循目前在香港实施但不受台湾社会欢迎的“一国两制”时，他说：“我们所知道的是，我们同中国之间有些状况，也认识到了中国是如何看待我们与一些地区的关系，尤其是与台湾、与以前的香港等类似性质的关系。澳大利亚理解这一点，这一直是我们政策的基础。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 莫里森 澳洲政策 一个中国政策 台湾 一国两制 台湾《苹果日报》纸本下周停刊 集中资源发展网络新闻 习近平赴南阳市 考察南水北调工程