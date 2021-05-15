澳洲总理重申台湾政策 以 “一国两制” 框架为指引

澳大利亚总理莫里森在当地时间本周三重申，澳洲政府的台湾政策是以中国“一国两制”框架为指引。这项宣示或被外界视为悉尼对北京的让步，迫使澳洲政府昨天澄清并未改变立场。

莫里森在当地时间本周三接受澳洲特别广播服务公司（SBS）采访时，被问到他在本月6日为何会说遵循目前在香港实施但不受台湾社会欢迎的“一国两制”时，他说：“我们所知道的是，我们同中国之间有些状况，也认识到了中国是如何看待我们与一些地区的关系，尤其是与台湾、与以前的香港等类似性质的关系。澳大利亚理解这一点，这一直是我们政策的基础。”