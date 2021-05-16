第一个首趟任务就成功国家 中国天问一号登陆火星

根据综合报道，去年7月发射的天问一号探测器是在昨早7时18分，经过九分钟的减速、悬停避障和缓冲后，成功软着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区。分析人士认为，中国此次“一步登火星”将坚定中国推进深空探测的信心和决心，也凸显其航天能力正迅速追赶美国。

在全球航天竞赛升温的背景下，中国火星探测器和火星车天问一号和“祝融”成功着陆，使中国成为首个首趟任务就成功在火星进行绕轨、着陆和巡视探测的国家；也是继美国和前苏联后，第三个成功着陆火星的国家。

分析人士认为，中国此次“一步登火星”将坚定中国推进深空探测的信心和决心，也凸显其航天能力正迅速追赶美国；在长征五号火箭残骸近日引起争议的时间点上，这项消息有助提升中国航天技术的形象。

综合《人民日报》报道和中国国家航天局消息，去年7月发射的天问一号探测器是在昨早（5月15日）7时18分，经过九分钟的减速、悬停避障和缓冲后，成功软着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区。

天问一号载送的火星车祝融号预计将在火星进行三个月的表面探测，天问一号环绕器将为火星表面探测和地球的通信担当中继卫星、传送信号。火星车工作结束后，环绕器还将进行长达两年的深度探测工作。

中国在中共十九大报告明确提出建设航天强国的战略目标，而此次的火星任务受到高层领导人的高度重视。中国国家主席、中共总书记习近平昨天在贺电中，向火星探测任务指挥部和参加任务的全体人员致以“热烈的祝贺和诚挚的问候”。

他在贺电中表明，此次任务迈出了中国星际探测征程的重要一步，实现了从地月系到行星际的跨越，在火星上首次留下中国人的印迹，对中国航天事业发展具有“里程碑意义”。

习近平称此次任务使中国在行星探测领域进入世界先进行列。他呼吁指挥部人员再接再厉，坚持科技自立自强，精心推进行星探测等航天重大工程，加快建设航天强国。

美国太空总署助理科学主管祖尔布琴（Thomas Zurbuchen）也在推特发文祝贺，期待中国此次任务可以让人类更了解火星。

学者：“一步登火星”显示 中国航天技术大跃进

太阳系八大行星中与地球最为相似的火星，被视为人类移民和获取太空资源最具潜力的地点，因此向来是全球航天竞赛的焦点；但火星探测是全球公认的高难度航天科技项目。

中国知名军事学者宋忠平接受《联合早报》采访时指出，在天问一号登陆火星前，人类火星探测任务成功率仅有五成左右，而成功登陆火星表面并顺利开展工作的探测任务成功率则更低，只有约两成。

此前，只有美国和前苏联完成火星登陆。前苏联是在1971年登陆，但其探测器在登陆后数秒内失联，无法展开表面探测；美国则在经历了14次失败任务后，于1976年7月首次登陆火星；今年2月18日登陆的毅力号，是美国最近一次的火星任务。从1960年至今，包括英国、欧盟、日本和印度在内的多个国家一共发起近50次火星航天任务，大多是轨道飞行任务；除了美国和前苏联外，其余着陆计划均以失败告终。

宋忠平分析，天问一号能“一步登火星”，改写了火星探测的成功率，也显示中国的航天探测技术稳扎稳打，并且取得飞跃性的发展；此次任务将坚定中国进行深空探测的信心和决心。

中国上月29日发射载送“天和”空间站核心舱的长征五号B运载火箭，激起了中美之间的交锋；美国对其残骸“失控降落”的指控，引起部分舆论对中国航天技术的关注。但有分析认为，中国此次的成功火星登陆，将提升中国航天技术的形象。

航天政策分析师戈斯瓦米（Namrata Goswami）接受《华尔街日报》访问时说：“此次任务向世界发出了信号，显示中国已追赶上美国的航天探索能力，并且可以成为美国以外，航天领导力的另一选择。”