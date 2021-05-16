突增180起本土病例 台北市新北市防疫警戒升至第三级

台湾单日新病例突增六倍，首次将疫情警戒提升到第三级。按照规定，市民外出须全程戴口罩，除了必要服务，其余营业和公共场域都得关闭。

台湾突增180起本土冠病确诊病例，台北市、新北市“双北”防疫警戒升至第三级。从昨天（5月15日）起的两周，市民外出都须戴口罩，室内五人以上、室外10人以上的聚会停止，除了必要服务，所有营业和公共场所关闭。

消息传出后，台北各大卖场和超市再次涌现人潮，货架瞬间被一扫而空，最抢手的是泡面和卫生纸。不过，超市和卖场属于必要服务业，未来两周仍会正常营业。

台湾行政院昨早临时举行记者会，行政院长苏贞昌说，台湾前天一日内新增180起本土病例，是周四刚创下最高纪录29起的六倍。他彻夜开会研拟因应措施，也向总统蔡英文报告，决定祭出更严格的防疫措施。

中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中紧接着宣布，从昨天下午4时至本月28日的两周，俗称双北市或大台北地区的新北市和台北市，防疫警戒升至第三级，期满后再视情况来决定延长、升级或取消。

这是台湾首次将疫情警戒提升到第三级。按照规定，市民外出须全程戴口罩；室内五人以上、室外10人以上聚会须停止；除了必要服务，其余营业和公共场域都得关闭。

陈时中也宣布，原来疫调防堵已不足，必须进入社区防疫：休闲娱乐场所关闭、全面停止进香团及绕境活动、全台中小学校园停止对外开放、社团活动不准办理。

新增的180起病例，包括了台北市89起、新北市75起，其中51起集中在台北市万华区，四起与新北市狮子会群聚有关，一起与宜兰罗东游艺场有关，其余100多起尚未厘清感染源。

双北以外的新增病例，则还有彰化县6例、宜兰县及桃园市各4例、台中市及基隆市各1例，相关疫情调查持续进行中。

被问及是否进入封城阶段时，陈时中说，台湾没有所谓的封城，遇上最严重的情况——即连续14天新增病例超过100起——只会进入第四级的人流管制。

内政部长徐国勇、经济部长王美花、交通部长王国材和教育部长潘文忠昨天也出席了记者会。

这次疫情的暴发，是聚焦在中老年人士流连、俗称“阿公店”的万华区茶艺馆。台北市前天宣布在万华区设立四个快筛站，其中一个在附近的防疫专责医院和平医院，当局鼓励任何愿意筛检的民众去接受15分钟就可知结果的抗原快筛，希望找出漏网之鱼。

疫情升温下民众踊跃接种疫苗

台北市长柯文哲在下午另一场记者会上透露，截至昨天中午，已有575名民众在四个快筛站完成筛检，其中有10%左右的民众被验出阳性。他昨天已指示增设第五个快筛站，最快今天启用。

在疫情升温下，民众踊跃接种疫苗。前天有3万2251人接种，再创新高，全台疫苗接种人数已达18万6149，包括3万7010自费新台币500元起（24.8新元起）施打者。台湾疫苗取得的进度落后，台湾政府称6月起会购得更多疫苗，台产疫苗估计7月将到位。

因应疫情警戒升级，立法院长游锡堃昨午召集朝野四大党团协商，宣布明天所有委员会停开，加强议场防疫设施如加装隔板。

在双北市宣布提升防疫警戒后，台湾从南到北仿佛按下暂停键，陆续发出休息公告。

故宫博物院宣布北院区长期闭馆至另行通知，台北市立动物园建园百年来首次封园至6月8日。各大县市也宣布“准三级”措施，宣布暂停营业的包括彰化全县近50处夜市、台中11处夜市。

虽然新管制没影响到新竹，但位于新竹科学园区、因全球芯片短缺备受关注的半导体龙头台积电称，正密切关注情势，减少不必要聚会和活动，并减少跨厂人员流动。

（记者是《联合早报》台北特派员）