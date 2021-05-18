台增333起本土病例 台北新北高中以下停课

台湾昨天（5月17日）新增333起本土冠病确诊病例，连续四天创新高，政府下令封境，市民自主封城关店防疫，台北和新北两市宣布高中以下停课两周。

疫情加速升温，地方政府纷纷自救自保。台北市和新北市各自开记者会宣布对策，包括自行设立快筛站、考虑设立方舱医院、建议非民生必需的店家暂停营业，朝“准封城”的第四级警戒做好准备。

万华茶艺馆群聚增至155例 禁无居留证外籍者入境

疫情指挥中心指挥官陈时中昨午公布，新增335起确诊病例，包括333起本土病例，刷新前一天的206起。另外两起是境外移入病例。

本土病例中，年龄介于5岁至90多岁，包括台北市158起（万华区89起）、新北市148起（板桥区41起）、桃园市10起，基隆市六起、彰化县五起、台中市和宜兰县各两起、新竹县和苗栗县各一起。

备受关注的台北万华区茶艺馆群聚病例多达155起、万华活动史相关86起。

随着疫情恶化，也是卫生福利部长的陈时中宣布，台湾从明天零时起至6月18日，暂缓未持有效居留证的非台湾人入境，并暂停旅客赴台转机，紧急或人道考量等采专案许可者除外。

疫情数据连日飙升后，在昨天第一天工作日，台北市民不约而同“自主封城”，减少外出，不少店家也暂时关门防疫。

行政院上周四已提出追加一笔2100亿元（新台币，99.75亿新元）的防疫及纾困预算，为业者提供薪资补贴、水电费减免等协助。

柯文哲吁市民自动自发封城保医疗体系

新北市长侯友宜和台北市长柯文哲，昨天都展现抗疫政治意志，早上和下午分别开记者会宣布防疫对策。两人取得共识后，下令市内学校，从高中职以下包括补习班、幼儿园和托婴中心，从今天至本月28日全部停课。

柯文哲也呼吁教育部考虑让大学都停课。教育部发言人下午回应指出，截至昨天为止，全台157所大专校院中，155所已将实体课程调整为线上教学，避免师生群聚。

柯文哲下午进一步指出，台北市前天筛检1130人，高达113人阳性确诊，阳性率高达10%。他因此呼吁市民“自动自发的封城”，以免确诊数上升太快，让医疗体系不堪负荷而崩溃。

柯文哲也建议室内非民生必需的店家暂停营业，副市长黄珊珊随后宣布台北市内娃娃机、钓虾场、桌游店、有卡拉OK的餐饮业全停业。若餐饮业无法做到社交距离，就只限外带。

台北信义区一家游戏中心已封锁出入口，禁止顾客进入。（温伟中摄）

虽然未获中央拨款支持，台北市和新北市都自费设立多个快筛站，让所有愿意接受检测的市民免费采检。

侯友宜则在下午表示，已指示辖内的卫生局、工务局思考兴建方舱医院，与疫情指挥中心合作，持续扩大量能。新北市已征用一栋建筑作为集中检疫所、共有183个房间可收治冠病确诊者。

他也已指示市府秘书长，针对升“准四级防疫警戒”整备，呼吁民众做好高度管制、低度活动生活方式的心理准备。

台北股市昨天开低走低，一度跌破半年线15165.27点，触及15159.86最低点，最后收盘在15353.89点，跌幅2.99%。

（记者是《联合早报》台北特派员）