中国政情 由马云创办 杭州湖畔大学低调改名“创研中心” 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年5月18日 5:00 AM 网上流传的照片显示，在刻有“湖畔大学”四个大字的巨石前，工人使用电动磨盘将“大学”二字抹去。（微博） 字体大小: 小 中 大 中国富商马云打造的杭州湖畔大学，低调改名“湖畔创研中心”，引发舆论关注。这所面向明星企业家设立的私人学府，长期被质疑是借办学组织“东林党”、扩大政治影响力。随着中国决策层加大力度打击“资本无序扩张”，誓言要办300年的湖畔大学，在创办第六年就被迫“断尾求生”。前天（5月16日）在网络上流传的照片和视频显示，在刻有“湖畔大学”四个大字的巨石前，一名工人正用电动磨盘将“大学”二字抹去。这块巨石位于该校杭州西湖浴鹄湾校区，中国网民一度将此举解读为湖畔大学已走入历史。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 湖畔大学 马云 民办学校 蚂蚁集团 东林党 涉组织参与未经批准集结 黎智英等10人认罪 智库报告：台海战争若爆发 美军或以台为基地打机动战