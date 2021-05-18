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由马云创办 杭州湖畔大学低调改名“创研中心”

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来自 / 联合早报

文 /
陈婧

发布 / 2021年5月18日 5:00 AM

网上流传的照片显示，在刻有“湖畔大学”四个大字的巨石前，工人使用电动磨盘将“大学”二字抹去。（微博）
网上流传的照片显示，在刻有“湖畔大学”四个大字的巨石前，工人使用电动磨盘将“大学”二字抹去。（微博）

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中国富商马云打造的杭州湖畔大学，低调改名“湖畔创研中心”，引发舆论关注。这所面向明星企业家设立的私人学府，长期被质疑是借办学组织“东林党”、扩大政治影响力。随着中国决策层加大力度打击“资本无序扩张”，誓言要办300年的湖畔大学，在创办第六年就被迫“断尾求生”。

前天（5月16日）在网络上流传的照片和视频显示，在刻有“湖畔大学”四个大字的巨石前，一名工人正用电动磨盘将“大学”二字抹去。这块巨石位于该校杭州西湖浴鹄湾校区，中国网民一度将此举解读为湖畔大学已走入历史。

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