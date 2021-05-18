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网民拍到至少15架歼20战机飞行演练 中共庆建党百年解放军将空中表演

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来自 / 联合早报

文 /
于泽远

发布 / 2021年5月18日 5:00 AM

有网民上载照片，显示29架直升机组成的“100”字样编队。（“捣蛋啦”微博账号）
有网民上载照片，显示29架直升机组成的“100”字样编队。（“捣蛋啦”微博账号）

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北京有关人士预计，这些飞行表演编队或将在7月1日中共中央举办庆祝建党百年大会前飞越天安门广场上空，为大会添彩。

中国人民解放军将在7月1日举行空中表演，庆祝中共建党100周年。中国大陆网络视频显示，有网民昨天（5月17日）在河北省保定市上空拍到至少由29架直升机组成的“100”字样编队，另有三架尾随。还有网民在天津上空拍到至少有15架歼- 20隐身战机组成的三个编队进行飞行演练。

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