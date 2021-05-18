中国政情 网民拍到至少15架歼20战机飞行演练 中共庆建党百年解放军将空中表演 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2021年5月18日 5:00 AM 有网民上载照片，显示29架直升机组成的“100”字样编队。（“捣蛋啦”微博账号） 字体大小: 小 中 大 北京有关人士预计，这些飞行表演编队或将在7月1日中共中央举办庆祝建党百年大会前飞越天安门广场上空，为大会添彩。中国人民解放军将在7月1日举行空中表演，庆祝中共建党100周年。中国大陆网络视频显示，有网民昨天（5月17日）在河北省保定市上空拍到至少由29架直升机组成的“100”字样编队，另有三架尾随。还有网民在天津上空拍到至少有15架歼- 20隐身战机组成的三个编队进行飞行演练。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国人民解放军 中共建党100周年 涉组织参与未经批准集结 黎智英等10人认罪 智库报告：台海战争若爆发 美军或以台为基地打机动战