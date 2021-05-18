网民拍到至少15架歼20战机飞行演练 中共庆建党百年解放军将空中表演

北京有关人士预计，这些飞行表演编队或将在7月1日中共中央举办庆祝建党百年大会前飞越天安门广场上空，为大会添彩。

中国人民解放军将在7月1日举行空中表演，庆祝中共建党100周年。中国大陆网络视频显示，有网民昨天（5月17日）在河北省保定市上空拍到至少由29架直升机组成的“100”字样编队，另有三架尾随。还有网民在天津上空拍到至少有15架歼- 20隐身战机组成的三个编队进行飞行演练。