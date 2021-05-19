高雄电厂人为疏失导致供电不足 台五天两度停电蔡英文苏贞昌道歉

据专家与时事评论员分析，台湾电力结构和绿能政策的短板逐一显露。台湾必须走出缺水缺电缺疫苗的窘境，也要正视半导体产业永续发展的担忧。

在热浪、旱情和宅家防疫冲击下，台湾五天内两度发生分区停电事故，总统蔡英文、行政院长苏贞昌前晚相继公开道歉。

据专家与时事评论员分析，台湾电力结构和绿能政策的短板逐一显露。台湾必须走出缺水缺电缺疫苗的窘境，也要正视半导体产业永续发展的担忧。

本月13日，高雄兴达电厂因人为操作疏失，引发汇流排故障的电网事故，导致系统供电不足，被迫在全岛进行五小时六轮各50分钟的分区停电，影响全台400万户、1139万户次。

短短五天内，兴达电厂的燃煤机组前天故障，广发短信通知“因负载突升，供电能力不足”，从前晚8时50分执行紧急分区轮流停电，影响超过10个县市的66万户约一小时，其间全台发生40宗受困电梯报案。

综合台湾电力公司（台电）和经济部的说明，电厂下午靠水力发电支援而没影响供电，但晚上因水力发电支援减少，而发生局部暂停供电状况。

台电进一步说明，前天气温一度飙高至38摄氏度，下午2时零9分尖峰负载达到3744.3万千瓦，打破历史5月用电纪录，也逼近史上供电最高峰的4802万千瓦，令系统不胜负荷。

主要反对党国民党批评，蔡英文总统任内已发生三次严重的全台跳电事故；疫情恶化，民进党政府要人民待在家又要大家不能用电，呼吁蔡英文检讨能源政策，也要经济部长王美花下台负责。

蔡英文停电当晚就在面簿公开道歉说：“大家都很难接受短时间两次停电，连我也很难接受。”她要求台电彻查并公布报告，向民众说明事故原因和电力调度状况。

苏贞昌也对民众造成不便和困扰道歉，他要求王美花一周内针对台电的应变能力、岁修排程进行彻底检讨，提出改善方案。

王美花昨天则表示，作为督管台电公司的主管机关经济部的部长，她除了道歉，更要彻底检讨、解决问题。

舆论：旱情与宅家防疫促成供电问题恶化

综合台湾舆论，促成供电问题恶化的因素，除了天气热，也包括旱情和宅家防疫。台湾去年降雨量创下56年新低，旱情影响水力发电；疫情恶化后更多上班族和学生宅家防疫，也推高用电需求。

清华大学原子科学院院长李敏告诉台湾媒体，513大停电可以说是人为失误，但这次纯粹就是缺电。“台湾未来一两年可能脱离不了停电泥淖，除非改变能源转型政策，恢复核能。”

时事评论员、网络媒体“美丽岛电子报”董事长吴子嘉也向《联合早报》指出，蔡英文政府的绿能政策已“彻底崩盘”。他预见大停电揭露的缺电实况，会促使8月28日的四项公投案全过关，包括核四重启公投。

“我们最近刚做针对核四重启公投的民调，年轻人已从一面倒反核，变成五五波PK盘。6月初我们会完成最新的民调，看大停电后公众对核四发电的态度。”

吴子嘉说，蔡政府许下“2025非核家园”承诺“天然气五成、绿能两成（取代核能）、燃煤三成”的目标，如今远远不达标，也不可能在四年后达标。

台湾目前的绿能或再生能源只占5.8%，核能占12.7%，燃煤和天然气则超过三成和四成。

“风电和太阳能等绿能的供应不稳定，无法取代核电，公众又反对天然气。政府的电力政策有必要重新检讨，否则无以为继。对台积电等半导体供应链的永续发展，水电稳定供应是最重要因素之一。若电供不稳定，长期效应会促使企业出走。”

（记者是《联合早报》台北特派员）