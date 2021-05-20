再增267本土病例 逾半县市沦陷 陈时中宣布全台进入第三级警戒

台湾本土病例上周爆发，短短五日便累计上千个本土病例，并迅速延烧至中南部等县市，包括台大医院等陆续传出确诊病例。

台湾冠病疫情持续居高不下，昨天（5月19日）再增267个本土病例，全台逾半县市沦陷。中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中昨天宣布全台进入第三级警戒，但强调目前没有必要升至第四级。

台湾本土病例上周暴发，短短五日便累计上千个本土病例，并迅速延烧至中南部等县市，包括台大医院等陆续传出确诊病例。陈时中表示，形势严峻，中央会整合防疫资源，希望全台统一脚步，一起抗疫，安定民心。

总统府发言人张惇涵昨晚则表示，总统蔡英文认为防疫优先，呼吁全民团结，她今天将至国防部视察，全盘掌握军方防疫整备状况。兼任民进党主席的蔡英文稍早在党内中常会致词说，当前第一要务就是防疫，希望执政县市政府全力配合指挥中心的防疫指引，党公职务必帮政府紧盯假信息，并协助澄清。

上周三（12日）台湾突然出现16个本土病例时，陈时中一度以疫情严峻，“今天可能进入第三级”为由临时向立法院请假，但后来又改口不会升级，据报道是受到行政院指示所致。

地方抗疫走在中央前面

不过，属于在野台湾民众党籍的台北市长柯文哲随即宣布做好“准三级”的防疫措施，国民党籍的新北市长侯友宜甚至表明“该封城就封城”。

随着本土病例激增，双北市同步宣布进入第三级警戒，并率先宣布停课。陈时中起初还说，希望考虑学生的受教权，随后也被迫跟进。

有医疗背景的柯文哲周一呼吁民众自主封城；侯友宜也表示，新北市要做“准四级”管制。在中央仍无意普筛时，双北各自在确诊病例较高的万华等区域设置快筛站，曾到万华卖葡萄的彰化市民确诊后，彰化漏夜展开快筛，台中、桃园也跟进设置快筛站。地方政府的因应都走在中央之前。

本土病例来得又凶又急，指挥中心咨询小组召集人张上淳表示，目前有26例重症患者使用呼吸机，三人须靠叶克膜维生，大多数是高龄长者。

包括台大医院和亚东医院等都传出确诊病例，政府唯恐医院无法负荷，呼吁民众确诊若非重症先回家自我隔离，但万华一名确诊妇人在确诊隔天被发现死于住所。

柯文哲昨天向北市退休、离职医护人员发布征召令，希望他们回到防疫前线作战，在防疫旅馆、检疫所协助监看确诊轻症、无症状病人的情况。

陈时中昨天在例行记者会郑重表示，全台进入第三级警戒，将强化防疫量能；他强调全台标准一致，地方一体执行，以指挥中心发布的指引与标准贯彻执行，地方资源及人力不足处，指挥中心全力协助。

陈时中也说，指挥中心会邀集地方政府每天召开全台防疫会议，整合防疫资源，检视执行进度，驳斥错误不实信息；并在热区点增加筛检站，要求地方政府将确诊患者依症状分级，送至集中检疫所或医疗院所。

40万剂阿斯利康疫苗运抵

另一方面，台湾透过冠病疫苗全球获取机制（COVAX）平台购买的40万剂阿斯利康疫苗，昨天下午已自荷兰阿姆斯特丹运抵台湾，有效期至8月31日。但疫苗数量有限，台北市议员向柯文哲建议透过“双城论坛”平台采购上海复星医药公司代理的辉瑞德国原厂疫苗等。

柯文哲指出，这是政治性问题，到现在“美国没有卖任何一支疫苗给台湾”，他表示不愿意给中央压力，但希望尽速解决疫苗问题。他重申，没有一场战争是用防守就可以打赢的，他相信人民的素质、医疗量能和防疫的能力，疫情可以控制，但疫苗才是最终解决办法。

全台进入第三级警戒后，民众外出时须全程戴口罩；停止室内五人以上，室外10人以上聚会；除从事必要服务、医疗及公务外，其余营业场所皆强制关闭。