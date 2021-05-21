穿越台海又进入西沙群岛附近海域 威尔伯号驱逐舰引发中美两军口水战

中国南部战区发言人田军里说，威尔伯号导弹驱逐舰未经中国政府批准，非法闯入中国西沙领海。美国第七舰队称，美国将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动，就像威尔伯号驱逐舰所做的那样。

继5月18日穿越台湾海峡后，美国海军威尔伯号（USS Curtis Wilbur）导弹驱逐舰昨天（5月20日）又进入南中国海（中国称南海）西沙群岛附近海域，中美两军为此展开口水战。

中国南部战区新闻发言人田军里昨天说，威尔伯号导弹驱逐舰未经中国政府批准，非法闯入中国西沙领海，南部战区组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。

田军里说，西沙群岛是中国固有领土。美军行径是其搞航行霸权加舆论误导“混合操控”的一贯伎俩，严重侵犯中国主权和安全，严重破坏南中国海地区和平稳定，易引发误解误判和海上不测事件，是不专业、不负责任的，充分证明美国是不折不扣的“南海安全风险制造者”。

美国第七舰队官网昨天发表声明称，威尔伯号5月20日根据国际法，在南中国海西沙群岛附近进行了自由航行行动。这一航行自由行动挑战了中国的海权主张。

声明指出，中国人民解放军关于美国军舰这次任务的声明是错误的，威尔伯号驱逐舰没有被“驱逐”出任何国家的领土。美国将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动，就像威尔伯号驱逐舰所做的那样。

中国海南清澜海事局5月19日发布航行警告，宣布南中国海部分海域5月20日至5月21日进行军事训练，禁止驶入。

不过有关人士分析，解放军经常在南中国海进行不同规模的军事演练，上述军事训练未必直接针对威尔伯号的台海、南中国海之行，但军事训练本身也是一种示强。

美国第七舰队5月18日发布消息称，威尔伯号驱逐舰依照国际法例行穿越台湾海峡，此举是“证明美国对自由开放印太地区的承诺”。

中国东部战区新闻发言人张春晖5月19日说，美国军舰穿越台海行为向台独势力传递错误信号，蓄意干扰破坏地区局势，危害台海和平稳定。东部战区组织兵力对美舰穿航行动全程跟踪监视，严密防范警戒。

美军舰穿越台海南中国海行动次数超过近年来纪录

美国军舰2020年穿越台湾海峡13次，进入中国掌控的南中国海岛礁附近海域九次，行动次数双双超过近年来的纪录。

对于美国军舰频繁到台湾海峡和南中国海对华“挑衅”，中国舆论大多表示愤慨，要求解放军进行反制。但也有军事学者指出，中国没有必要被美国等西方国家的军舰和飞机“带节奏”，由外交部发言人表示一下谴责，有关战区发言人表示一下“全程掌握行踪”就够了。

中国军事学者王云飞分析，今年1月拜登就任美国总统以来，美军在四个月内第五次穿航台湾海峡。按此频率，今年美舰穿航台湾海峡的次数将超过去年。美舰穿越台湾海峡后，往往要继续前往南中国海“滋扰”，一次航行，两次挑衅。

有军方背景的微信公号“第一军情”昨天发文说，从台海到南中国海，美军近期恶行不断，危险动作频频，随时都有擦枪走火的可能。“我们必须百倍警惕，时刻准备粉碎一切挑衅！”

但解放军前南京军区副司令员王洪光在微头条“六军韬略”上发文说，“美西方舰机来一次，我们就用实际行动应对一次，烦不烦？凭什么让他们来带节奏？其实这些骚扰，就像‘虱子多了不咬人’，一根毫毛都动不了我们。”

文章强调，中国人民正集中精力解决和改革国内经济发展遇到困难和问题，还热热热闹闹过了个“五一”小长假，“没有闲功夫过多关注西方的捣乱”。