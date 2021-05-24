是走或留 部分港人面对两难抉择

当北京正逐步重塑香港的生活面貌时，是走或留，成了部分港人面对的两难抉择。

他们牵挂父母、想念“行山”的景点，还有广东话不绝于耳的日常生活。即便是面对被拘留的风险，一些人仍不愿远走他乡。

对许多港人来说，北京在2020年6月30日实施《香港国安法》是促使他们考虑离开香港的催化剂。一年下来，北京加强了对香港的管控，包括选举条例修改以及在学校推行爱国教育。