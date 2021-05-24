香港政情 是走或留 部分港人面对两难抉择 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月24日 5:00 AM 有290万香港公民有资格申请BNO签证，而他们的家属综合预计达230万人。图为英国国民（海外）护照（BNO）。（路透社） 字体大小: 小 中 大 当北京正逐步重塑香港的生活面貌时，是走或留，成了部分港人面对的两难抉择。他们牵挂父母、想念“行山”的景点，还有广东话不绝于耳的日常生活。即便是面对被拘留的风险，一些人仍不愿远走他乡。对许多港人来说，北京在2020年6月30日实施《香港国安法》是促使他们考虑离开香港的催化剂。一年下来，北京加强了对香港的管控，包括选举条例修改以及在学校推行爱国教育。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港 英国 北京 大陆 香港国安法 BNO 回应会否参选特首 梁振英：为国家和香港服务任何位置都愿意 男子投资失败报复社会 在大连撞行人致五死五伤