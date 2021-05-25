学者：美继续就溯源问题向华施压 世卫开会前美媒体再曝“武汉泄毒”细节

受访学者认为，美国媒体在不寻常的时间点曝出情报报告细节，旨在影响昨天召开的世卫大会的讨论，也显示拜登政府将延续特朗普时期的论述，继续就溯源问题向中国施压。

“武汉实验室病毒泄漏”论再起，《华尔街日报》在世界卫生大会前夕引述美国未公开的情报报告称，早在中国疫情暴发前，已有三名中国科学院武汉病毒研究所人员因出现与冠病与季节性流感一致的症状而必须到医院就医。