中美关系 学者：美继续就溯源问题向华施压 世卫开会前美媒体再曝“武汉泄毒”细节 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年5月25日 5:00 AM 在世卫大会召开之际，冠病病毒“中国实验室泄漏论”又起，这是今年2月3日，世卫病毒溯源国际专家组抵达武汉病毒所。（法新社档案照片） 字体大小: 小 中 大 受访学者认为，美国媒体在不寻常的时间点曝出情报报告细节，旨在影响昨天召开的世卫大会的讨论，也显示拜登政府将延续特朗普时期的论述，继续就溯源问题向中国施压。“武汉实验室病毒泄漏”论再起，《华尔街日报》在世界卫生大会前夕引述美国未公开的情报报告称，早在中国疫情暴发前，已有三名中国科学院武汉病毒研究所人员因出现与冠病与季节性流感一致的症状而必须到医院就医。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 疫情溯源 武汉 传港澳办筹建两新司 负责国安及宣传文化 立陶宛退出“17+1”机制 中国官媒批“跳梁小丑”