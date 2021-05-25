台疫情未明确降温 原定本周五结束第三级警戒或再延长

台湾昨天（5月24日）再增334起冠病本土病例，另外“校正回归”256起本土病例到上周各日，新增六个死亡病例。因疫情尚未明确降温，原定本周五结束的第三级警戒，不排除再延长。

第74届世界卫生大会（WHA）昨天开议，台湾连续第五年未获邀出席，外长吴钊燮和卫生福利部长陈时中共同表达严正不满，强调政府及全民持续积极争取参与WHA的坚定决心，并向国际社会支持台湾参与WHA表达诚挚谢意，同时指责世界卫生组织（WHO）不应屈从特定会员（中国大陆）的政治利益。

过去对冠病采取围堵策略奏效的台湾，自从15日台北市和新北市率先提升警戒至第三级以来，确诊者都以三位数上升。上周末中央流行疫情指挥中心突然公布321起本土病例，另“校正回归”400起本土病例到上周，引起外界哗然，也重挫政府公信力。

陈时中一度将责任推给地方政府，称有1万多件采检结果卡在地方医院。医生出身的在野民众党主席、台北市长柯文哲不仅在面簿上说明“中央控管”流程，并要求中央公布“校正回归”数字的计算方式，“让我开开眼界，看是怎么做出来的”。

拥有美国肯塔基大学统计学博士的国民党立法院党团总召费鸿泰指出，统计学上只有计算基准一致性的呈现，没有“校正回归”这个名词或方法。

国民党认为，此说意在遮掩政府无能，淡化染疫病例数，否则必然得将警戒提升至第四级。该党强烈要求蔡政府尽速向美国争取疫苗，根本解决问题。

陈时中昨天在例行记者会上拿出看板，说明研判冠病趋势分成采检日、发病日、研判日和“校正回归”研判日，若以“校正回归”研判日而言，疫情略呈趋缓之势，但陈时中坦承不会过于乐观看待。此前指挥中心发言人庄人祥是以发病日为依据，称疫情最高峰在15日。

行政院长苏贞昌昨天召开疫情会议，指示全台三级警戒以及相关强化防疫作为是否须延长，要参考指挥中心专家小组意见评估。民进党籍基隆市长林右昌建议中央再延长全台三级警戒两周。陈时中稍后证实还在研议。

柯文哲昨天在台北市召开记者会拿出图表解释说，在日前的第一个波峰后还有小波峰，预计28日会出现第三个波峰，届时可以观察其数字，如果数字越小就代表防疫成功。

金门县长在机场设快筛站 中央下令拆除

由于台湾本岛疫情仍在扩散，外岛金门县长杨镇浯考量当地医疗资源不足，17日和21日分别致函指挥中心，请求在金门尚义机场设置快筛站，迟迟未获中央答复，便于前天宣布，从昨天起搭机前往金门的民众须提供三日内冠病阴性采检报告，不然得配合做现场快筛。

但指挥中心指此举违反《传染病防治法》在疫情期间应听从中央政府指挥的规定，撤销金门县政府公告，拆除当地快筛站，令杨镇浯甚为气愤。

陈时中说，这不是理想方式，会造成区隔，若大家都这么做，台湾一日生活圈会遭破坏，“不过他（杨镇浯）讲的也没有错”，在防疫上的确希望人的流动不要太频繁，但防疫手段不要这么强硬。