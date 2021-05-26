昨本土病例包括校正回归共542起 台三级警戒及停课延长至6月14日

台北市长柯文哲表示，台湾疫情没有扩大，但未缓解，而“只有疫苗才是解决问题的办法”。新北市长侯友宜则指疫情没有趋缓现象，“随时要做好停班的准备”。

台湾冠病本土病例昨天（5月25日）新增281起，校正回归261起，共542起，六人死亡。疫情持续严峻，从15日到昨天全台确诊3850例、23人死亡。中央流行疫情指挥中心昨天宣布，全台三级警戒从5月28日延长至6月14日，教育部也公布停课日期延长至6月14日。

民调：蔡英文苏贞昌支持度受挫

台湾民意基金会昨天公布民调显示，受冠病疫情大暴发、两次大停电，以及民进党黑道党公职风波影响，重挫了总统蔡英文与行政院长苏贞昌的支持度。蔡英文声望为45.7％，创21个月来新低，满意和不满意苏内阁施政表现者各有45％；民进党也大跌10％，仅以23.2％些微领先国民党的21. 2％。

目前疫情重灾区虽集中在台北市和新北市，但双北因应迅速明确，指挥中心决策紧随其后。因此，上述民调有关六都首长因应疫情表现，以被执政的民进党抨击“防疫不力”的新北市长侯友宜最受肯定，台北市长柯文哲紧追其后，几位民进党籍市长相对逊色。

指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中昨天在例行记者会表示，冠病疫苗全球获取机制（COVAX）平台给台湾第二批41万剂阿斯利康疫苗，这两天就会提供第一线医护人员开打，6月将有200万剂疫苗到货，8月底可达1000万剂，后者包括台湾自制疫苗（尚未经第三期人体实验）。

被媒体询及为何不透露未来送达台湾疫苗厂牌时，陈时中反问“你问我有什么顾虑？我当然顾虑很大，这段时间我们吃的亏还不够大吗？”

柯文哲在稍后召开的记者会提及，目前台北市只剩两瓶阿斯利康疫苗，他感慨地说：“只有疫苗才是解决问题的办法，国际上有现货要考虑一下”。

柯文哲表示，目前疫情没扩大，但未缓解，“最重要是医院量能紧绷”，他们要设法撑过去。侯友宜也说，疫情没有趋缓现象，“随时要做好停班的准备”。

第74届世界卫生大会（WHA）前天以视讯方式进行开议，首日即讨论台湾友邦提出“邀请台湾以观察员身分参与WHA”提案，马绍尔群岛、圣基茨和尼维斯联邦、瑙鲁及史瓦帝尼四个台湾友邦，分别在总务委员会及全会代表台湾与中国大陆进行“二对二辩论”，但该案仍被否决。

陈时中说，台湾参与WHA不是只有公理正义就行，还有选举票数等问题，今年理念相近国家已尽量替台湾发声，力量虽大，可惜票数不足。

被指在PTT自导自演带风向林玮丰为“反串”言论致歉

此外，民进党连日来指控中国大陆网军对台湾进行“认知战”，民进党立委王定宇更在面簿指控网络论坛PTT“八卦板”被洗板鼓吹封锁“疾管家”（卫福部疾病管制署官方LINE帐号），连蔡英文面簿都呼吁民众不要相信该信息。

未料，眼尖乡民发觉前媒体人林玮丰在PTT反串自导自演带风向，其妻为民进党媒体社群中心副主任杨敏。

此事前晚在网上炸开，国民党立法院党团书记长郑丽文怒呛身兼民进党主席的蔡英文与其等蛇鼠一窝，沆瀣一气，要求蔡英文公开道歉。

民进党发言人颜若芳指出，林玮丰不是民进党党工，更非受雇于民进党，国民党动辄把个别网友言论连结到民进党与蔡英文是荒谬与模糊焦点，是见猎心喜的政治操作。

林玮丰则在面簿道歉，辩称这是“反串”的言论。中央流行疫情指挥中心表示，只要违法就要负起法律责任，已交由警政署刑事局调查。