专家：港接种人数太少 或有数百万剂疫苗过期须丢弃

（香港综合讯）香港政府一名冠病疫苗专家警告，由于预约接种疫苗的市民太少，香港可能会有数百万剂冠病疫苗因为过期而必须丢弃。

综合法新社、香港电台和《明报》报道，港府冠病疫苗顾问专家委员会委员、卫生防护中心前总监曾浩辉提醒全体市民，港人只有“三个月的机会之窗”接种冠病疫苗，因为港府购入的第一批辉瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗即将过了使用期。

他在香港电台节目中说：“所有疫苗都有使用期限，疫苗过期便无法使用，提供辉瑞疫苗的社区接种中心只营运到9月。全世界都在抢购疫苗，如果我们已有疫苗还去抢购疫苗是说不过去的。今年我们能够接种的疫苗，就是目前我们所有的存货。”

港府为750万名市民购入750万剂辉瑞疫苗和中国科兴（Sinovac）疫苗，后一款疫苗尚未获得世界卫生组织批准使用，不过香港卫生当局仍然决定投入使用。港府原本预订了750万剂阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，但在今年较早时宣布取消那笔交易，以便将有关预算在明年投入第二代冠病疫苗。

港府扩大接种计划

涵盖大陆客及滞留难民

港府疫苗接种计划展开近三个月，目前仅19%的人口接种一剂疫苗、14%完成接种两剂，与七成人口接种率目标仍有距离。

香港特首林郑月娥昨天在行政会议前向媒体表示，港府作为雇主，将考虑让公务员完成接种两剂疫苗后有假期。至于以经济诱因（现金或实物作鼓励）去提升疫苗接种率，她认为由私人机构提出较好，不适合由政府提出，否则可能会有反效果。

港府昨天也公布，基于公共卫生考虑，将扩大冠病疫苗接种计划，涵盖4万多名持双程证并将会在香港逗留一段时间的大陆旅客，以及1万3000名滞留香港难民人士。