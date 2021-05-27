蔡英文：买疫苗因大陆介入无法签约 国台办要民进党政府清楚回答对大陆疫苗要还是不要

蓝营执政的地方县市政府昨天强烈要求，中央政府尽速采购疫苗或开放自购以自救。民众党主席、台北市长柯文哲更直言，若如中央所言等到8月再打疫苗，“会死伤惨重”。但总统蔡英文坚持疫苗要由中央统筹采购，并首度明白点出台湾因中国大陆介入导致无法签约。

台湾疫情持续严峻，南投等蓝营执政的地方县市政府昨天（5月26日）强烈要求，中央政府尽速采购疫苗或开放自购以自救。民众党主席、台北市长柯文哲更直言，若如中央所言等到8月再打疫苗，“会死伤惨重”。但总统蔡英文坚持疫苗要由中央统筹采购，并首度明白点出台湾因中国大陆介入导致无法签约。

大陆国台办发言人朱凤莲昨天在例行记者会表示，面对台湾同胞急切需要大陆疫苗的呼声，面对大陆方面愿意尽最大努力为广大台湾同胞抗疫提供帮助的真诚愿望，民进党政府只需要清楚明了地回答：对世界卫生组织认可的大陆疫苗，要还是不要？

新增11人死亡创单日新高

中央流行疫情指挥中心昨天公布台湾新增302起冠病本土病例，“校正回归”331起本土病例，以及两起境外移入病例，总计635例确诊，新增11人死亡，死亡病例创下疫情以来单日新高。台湾全岛和马祖都已“沦陷”，仅剩金门和澎湖两块净土。

本土病例自4月15日大规模暴发以来迅速累计逾4000例，60岁以上重症比率更上升到20％。原本医疗资源最充沛的台北市和新北市，医院几乎陷入瘫痪，有确诊轻症者被告知没有病床回家隔离猝死，重症者也面临无呼吸器和叶克膜的窘状。虽然指挥中心将一些北部患者送往中南部救治，仍无法纾解双北医院困境，医护人员更是身心俱疲，几近崩溃。

柯文哲前天已提及台北市医疗量能严重不足，并向中央喊话，称分配的疫苗只剩两瓶，但中央却称尚有7000多剂，指柯未全盘掌握北市各卫生局处分配疫苗情况。柯文哲昨天一早在北市防疫会议上不客气地回呛“别在中央看数字说话”，台北市就发生有救护车找医院急诊却不收的情况。

对于中央多次表示已采购却迟迟不见疫苗到来，柯文哲昨天面带愠色说，“（行政院长）苏贞昌说什么时候（疫苗）会来，现在几月了？”他也直接点名蔡英文说疫苗买了3000多万剂，但重点是疫苗到底什么时候会来？如果要等到8月打疫苗，“会死伤惨重”；若被逼到没办法，台北市只好“自谋生路”。

国民党籍的南投县长林明溱昨天开出第一枪，送公文向中央申请向BioNTech（简称BNT）疫苗代理商上海复星洽购。高雄前市长韩国瑜在面簿呼吁民进党政府，如果内心还有人民，就请松手放开权力，让各地方政府能够自行向国际药厂采购符合世界卫生组织标准的疫苗，也建议国民党14位县市首长团结起来为百姓争取疫苗。

但指挥中心重申，疫苗进口应由正式代理厂商提出申请，经核准才能进口，且应由中央统筹处理。

蔡英文稍后也在面簿表示，台湾积极向国际上最好的几支疫苗，包括英国阿斯利康疫苗、美国莫德纳（Moderna）疫苗及德国BNT疫苗接洽采购，顺利订到英美这两支疫苗。和德国原厂也一度几乎要完成签约，但因大陆介入，延迟到现在都无法签约。

但一万多名网友上她的面簿留言，强调疫情肆虐、死亡人数攀升、医疗量能快崩溃、疫苗缓不济急，却仍在摆高姿态？到底是民众的生命重要，还是意识形态比较重要？还有人呼吁她停止政治斗争。

朱凤莲在记者会上重申愿意尽力帮助台湾同胞尽快加强疫情防控，并指责民进党当局故伎重施，煽动网军演一出甩锅抹黑大陆所谓“认知作战”的闹剧，试图转移视线、欺骗岛内民众。