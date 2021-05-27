“爆眼少女”赴台未归 梁振英悬赏百万求消息

在2019年香港反修例警民冲突期间右眼被击中受伤的“爆眼少女”，据报已在去年9月前往台湾，至今没有返港。香港前特首梁振英对此悬赏百万港元，奖励提供消息的人士。

综合《东方日报》与《星岛日报》报道，消息人士称，这名少女去年9月30日现身香港国际机场，数名亲友前来送行。多张照片显示，她的双目明亮有神，据指受伤的右眼完全看不出痕迹，精神及健康状况俱佳。