香港政情 “爆眼少女”赴台未归 梁振英悬赏百万求消息 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月27日 5:00 AM 《东方日报》曾报道，“爆眼少女”去年9月30日现身香港国际机场。多张照片显示，她双目明亮有神，右眼完全正常。（互联网） 字体大小: 小 中 大 在2019年香港反修例警民冲突期间右眼被击中受伤的“爆眼少女”，据报已在去年9月前往台湾，至今没有返港。香港前特首梁振英对此悬赏百万港元，奖励提供消息的人士。综合《东方日报》与《星岛日报》报道，消息人士称，这名少女去年9月30日现身香港国际机场，数名亲友前来送行。多张照片显示，她的双目明亮有神，据指受伤的右眼完全看不出痕迹，精神及健康状况俱佳。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港反修例抗争 爆眼少女 梁振英 小米集团：“中国军方公司”认定已解除 美国法院正式撤销对小米证券投资限制 港府宣布最快7月复办“公海游”