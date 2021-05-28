台疫苗接种速度慢群体免疫或需九年

彭博社最新数据显示，若按目前台湾平均每天1万零665剂的接种速度，还要等九年才能让75％人口完成接种，达到群体免疫。此外，台湾确诊本土病例若今天再破百，就已跨过最高疫情警戒第四级的门槛，当局有权宣布进入“准封城”的人流管制。

台湾疫情管控在快筛检验和疫苗施打的“两慢”持续引起各方批评。彭博社最新数据显示，再这样下去，台湾要花九年才能群体免疫；确诊病例若今天连续第14天破百，疫情警戒会否升至第四级导致“准封城”，也备受关注。

台湾昨天通报新增667起本土病例，包括266起“校正回归”病例，另有13起死亡病例创单日新高，其中八人有万华区活动史。此外还有四起境外输入病例。

自本月15日宣布新增180起本土病例后，台湾确诊本土病例已连续13天破百，若今天仍破百，就已跨过最高疫情警戒第四级的门槛，当局有权宣布进入“准封城”的人流管制。

台湾中央流行疫情指挥中心周二已宣布将今天到期的第三级疫情警戒和各级学校停课延长至6月14日，今天是否加码宣布升第四级有待观察。

在彭博社的最新全球抗疫排行榜中，台湾已从上个月的全球第五名降至第15名。根据昨午的最新数据，若按目前台湾平均每天1万零665剂的接种速度，还要等九年才能让75％人口完成接种，达到群体免疫，比起新加坡和美国四个月、中国大陆三个月就达标，速度明显落后。

疫苗施打之所以太慢，主因是疫苗取得的速度跳票。疫情指挥中心年初宣称，第二季可获2000万剂疫苗，最近改口到8月才有1000万剂。

目前台湾只到手86万剂疫苗，指挥中心昨天宣布，最新一批的15万剂莫德纳疫苗，预计今天抵达台湾。

快筛检验太慢也广受批评，目前官方称累计上万件等待结果，而据昨天网站显示，有待判读的资料多达4万6344件（通报个案扣除排除个案与确诊数）。指挥中心已简化通报程序，但检验速度仍落后大部分先进国家。

继总统蔡英文前天首次明确把向德国BioNTech（简称BNT）制药厂洽购辉瑞疫苗受阻的矛头指向中国大陆，称台湾几乎要跟德国原厂完成签约，却因大陆介入而破局后，疫情指挥中心指挥官、卫福部部长陈时中昨天在记者会上透露更多细节。

陈时中：与BioNTech合约受外在因素阻挠

他称，原本要在1月8日与BNT共同发布新闻稿，后来顺应BNT要求将“我国”两字改成“台湾”。

陈时中称，等到1月15日BNT来函说，因要调整疫苗供给时程，签约得延后数周。他说，合约其实都敲定了，却感受到“不是合约内的问题，而是合约外的问题”在阻挠，结果就没有了下文。

在疫情持续升温，防疫出现破口与疫苗采购进度被批的情况下，台湾政坛也掀起“逆时中”呼声。资深媒体人赵少康今早召开线上记者会，主张立即撤换陈时中指挥官的职务。

台湾前副总统吕秀莲昨天也发出四点紧急呼吁，包括立即重组疫情指挥中心，由行政院长苏贞昌担任总指挥，并延揽前副总统陈建仁等专家成立顾问团，指挥调度行政人员及资源。

她指出，指挥中心未对抗疫进行适当部署，导致疫情暴发，荒腔走板。“尤其最关键的疫苗产购，官方说法前后不一，隐晦不明，有无涉及违法失职之处，检调单位应立即依法就办，勿枉勿纵。”

本月1日，台湾累计确诊人数只有区区1132，其中本土病例只有88起，12起死例。但短短26天，截至昨天，总病例已飙升至6761起，本土病例暴增至5584人，死亡病例也达59起。

鉴于台湾企业和个人受疫情冲击，台湾行政院昨午宣布推出“纾困4.0方案”，包括个人纾困补贴最高3万元（新台币，下同，1428新元），受影响企业若受冲击50％以上，补助薪资四成，上限为2万元，同时也提供10万元的纾困贷款，让市民渡过难关。

（记者是《联合早报》台北特派员）