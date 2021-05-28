港立法会通过修改选举制度条例草案 学者：新制度或难掌握民情

香港立法会是以40票赞成、两票反对三读通过上述条例草案。除了立法会主席梁君彦，全体建制派议员都投下赞成票，会内仅余的两名非建制派议员则投下反对票。

香港立法会昨天通过了修改选举制度的条例草案，大大提高北京对香港选举的影响力，但有受访学者担心，港府在新制度下将难以掌握民情，对日后施政会有影响。

香港立法会是以40票赞成、两票反对三读通过上述条例草案。除了立法会主席梁君彦，全体建制派议员都投下赞成票，会内仅余的两名非建制派议员陈沛然和郑松泰则投下反对票。

港府政制及内地事务局局长曾国卫在立法会发言时批评，近年有反中乱港分子挑战中央主权，当局有必要堵塞选举制度的漏洞。他形容这套有香港特色的民主制度可以令香港重回正轨。

林郑：条例草案下周一生效

曾国卫说：“有西方舆论、本地反对派批评方案是民主倒退，扼杀市民的投票权，甚至夸张地指责这是一国两制的终结。这些毫无根据的恶意批评，完全漠视香港过去多年出现的议会及社会乱象。归根究底，这次选举制度的完善离不开一国两制的初心。”

中国国务院港澳办发言人过后也通过官媒发表谈话，形容香港立法会通过该条例草案是依法治港、拨乱反正的又一重大制度成果，将开启香港良政善治新篇章，“堵塞原有选举制度的漏洞，有利于终结以往出现过的选举乱象”。

香港特首林郑月娥则发表声明，指条例草案将于下周一（31日）刊宪并生效，港府将全力以赴筹备未来三场选举，致力确保选举在公平、公正和公开的原则下举行。

不过，民主党主席罗健熙在立法会大楼外会见媒体时批评，修改选举制度减少了市民参与的部分，和他们对议席分布的影响，是香港民主的倒退。民主党会在9月份召开会员大会，决定日后会否参选。

港府这次推动本地立法修改选举制度，源于中国全国人大会议在今年3月11日表决通过完善香港选举制度的草案。

新制度下立法会议员与选委会 人数虽增但入闸难度更大

根据新选制，日后香港立法会议员和选委会的人数皆会增加，但候选人入闸难度大增；同时，新例也指明设立“候选人资格审查委员会”，负责审查选委会、特首及立法会议员候选人的资格。警方国安处也会审查候选人，确保他们没有违反《香港国安法》的言行。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，在新选举制度下，北京对香港选举的掌控力将大大提高，日后立法会、选委会，以及特首三大选举都会在北京的严格控制下，很难再出现强大的反对势力。

但陈伟强指出，新制度虽然有利北京掌控香港，但港府会更加难以了解民情。以立法会为例，90个议席中只有20个是直选议席，其他的皆来自功能界别和选举委员会，这些人都是小圈子选举，“他们不接地气，若出现清一色声音，很容易再出现类似反修例的风波。”他相信泛民参选的机率是一半。