全台本土病例连续14天破百跨警戒门槛

台湾昨天通报新增555起本土病例，包括258起“校正回归”病例，另有19起死亡病例，再创单日新高。由于第三级警戒已延至6月14日，中央流行疫情指挥中心到时才决定是否升级到最高疫情警戒第四级。

台湾确诊本土病例昨天连续14天破百，跨过最高疫情警戒第四级的门槛，但由于第三级警戒已延至6月14日，中央流行疫情指挥中心到时才决定是否升级。不过台北市率先宣布，明天计划进行升第四级人流管制的兵推演练，为“准封城”做好准备。

台湾昨天通报新增555起本土病例，包括258起“校正回归”病例，另有19起死亡病例，再创单日新高。加上两起境外移入病例，台湾总病例已从本月1日的1132起飙升至7315起，本土病例从88起暴增到6136起，死亡病例也从12起累计至78起。

万华群聚感染约达千例

死例回报进度明显滞后

新增的19名死者包括14男五女，10人有到万华活动史，其中两女一男超过80岁。万华群聚病例已扩大到约千例，该区因“阿公店”茶艺馆群聚，成了本次疫情暴发的一大破口。此外，13人死亡日期介于本月21日到25日，回报进度明显滞后。

因快筛检验累计上万件，上周六中央流行疫情指挥中心宣布“校正回归”新做法，将确诊病例以采检日加两天的原则，将病例数据追加到过去一周。在多次校正回归后，本月17日确证人数上修到533，为单日最高。

自本月15日宣布新增180起本土病例后，台湾确诊本土病例已连续14天破百，跨过最高疫情警戒第四级门槛，照规定当局有权宣布进入“准封城”的人流管制。

疫情指挥中心发言人昨天受询时告诉《联合早报》，由于本周二已宣布将昨天到期的第三级疫情警戒和各级学校停课延长至6­月14日，未来是否升第四级，将留待“过后再研究”。

不过，医生出身的台北市长柯文哲已超前部署。他在下午的记者会透露，准备针对升第四级警戒扩大管制进行兵推演练，包括找专家拟定计划、与幕僚桌上演习和准备进入实战。

他补充说，“这也不是台北单独的事情”，遇到问题会跟邻近的新北市或中央政府商量。

市政府发言人陈智菡透露，明天市府团队将针对升四级进行兵推，演练范围包括商店停业、限制民众外出、扩大交通管制、居家弱势照护，同时也会探讨一旦死亡率大增，殡仪馆无法负荷时如何处理遗体。

近期疫苗到货与施打进度引起各方关注，疫情指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中昨早在立法院受询时称，估计今年9月可获得1400剂疫苗，到了10月可能有六成民众打完第一剂疫苗。

台湾目前只完成33万剂疫苗接种，只占2350万人口不到2%。若要让75%人口接种两剂达到群体免疫，一共需3290万剂疫苗。台湾现阶段每天平均约1万人接种，若要在9月打完1400万剂，就得大幅提速到日均8.8万人接种，无论购买和施打疫苗，进度都还得加把劲。

台湾至今实际到手的疫苗仅86万剂，包括昨午第一批抵达的15万剂莫德纳疫苗。总统蔡英文傍晚在面簿贴文承诺，会在最短时间内让最多台湾人完成接种。

赵少康建议蔡英文接替

陈时中担任疫情总指挥官

已表明要竞逐2024年总统大选的资深媒体人赵少康，昨天网上直播和贴文，狠批政府疫情防控失败。

他也批评陈时中自大、刚愎、吹牛，已不适任，建议蔡英文亲自下来担任疫情中心的总指挥官，在围堵疫情的决战时刻调度所有资源，通过放权、多方进口疫苗、广筛、部署轻症收治中心、整顿医护团队和设备，领导台湾人打胜这场“无烟硝的战争”。