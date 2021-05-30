首次以强迫劳动为由 美对大连海洋渔业实施暂扣令

中美人权问题交锋擂台扩大，美国海关和边境保护局首次以强迫劳动为由，对拥有32艘渔船的中国大连海洋渔业有限公司实施暂扣令，与其相关的所有海鲜产品禁止进口美国。

学者：中印关系趋暖之际

美希望挑动印尼国内反华

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

美国海关和边境保护局（Customs and Border Protection，简称CBP）指大连海洋渔业剥削印度尼西亚籍员工；受访学者认为，美国计划通过此举试探盟友会否跟进抵制中国渔业，也希望在中印关系趋暖之际，挑动印尼国内的反华情绪。