中美关系

首次以强迫劳动为由 美对大连海洋渔业实施暂扣令

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来自 / 联合早报

文 /
黄小芳

发布 / 2021年5月30日 5:00 AM

中美国旗共同竖立在上海一家企业大楼外。（路透社）
中美国旗共同竖立在上海一家企业大楼外。（路透社）

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中美人权问题交锋擂台扩大，美国海关和边境保护局首次以强迫劳动为由，对拥有32艘渔船的中国大连海洋渔业有限公司实施暂扣令，与其相关的所有海鲜产品禁止进口美国。

学者：中印关系趋暖之际
美希望挑动印尼国内反华

美国海关和边境保护局（Customs and Border Protection，简称CBP）指大连海洋渔业剥削印度尼西亚籍员工；受访学者认为，美国计划通过此举试探盟友会否跟进抵制中国渔业，也希望在中印关系趋暖之际，挑动印尼国内的反华情绪。

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