中美关系 首次以强迫劳动为由 美对大连海洋渔业实施暂扣令 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年5月30日 5:00 AM 中美国旗共同竖立在上海一家企业大楼外。（路透社） 字体大小: 小 中 大 中美人权问题交锋擂台扩大，美国海关和边境保护局首次以强迫劳动为由，对拥有32艘渔船的中国大连海洋渔业有限公司实施暂扣令，与其相关的所有海鲜产品禁止进口美国。学者：中印关系趋暖之际美希望挑动印尼国内反华美国海关和边境保护局（Customs and Border Protection，简称CBP）指大连海洋渔业剥削印度尼西亚籍员工；受访学者认为，美国计划通过此举试探盟友会否跟进抵制中国渔业，也希望在中印关系趋暖之际，挑动印尼国内的反华情绪。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 中国 印尼 渔船 美国海关和边境保护局 大连海洋渔业 抵制中国渔业 反华 订单暴涨通关耗时 疫情加剧物流问题 网红直播带货 跨境电商借力社媒