越南历史上首次 现任总理阮春福任国家主席

（河内综合电）越南选出新一任国家主席，当选者是过去五年担任总理的阮春福，这是越南历史上现任政府总理首次被选举为国家主席。接任总理一职的则是中央组织部部长范明政。

越南第十四届国会第十一次会议周一（4月5日）上午举行不记名投票，出席的468名国会代表全数表决通过选举阮春福为新一任国家主席的决议。阮春福随后宣誓就职。

66岁的阮春福担任总理这五年来，越南经济蓬勃发展，而过去一年越南政府成功抗击冠病，在国内外赢得赞誉。

新西兰惠灵顿维多利亚大学的越南政治专家阮克江说：“这是他（阮春福）应得的奖励。”

越南的最高领导层由越共中央总书记、国家主席及总理三人组成，其中权力最大的是中央总书记，国家主要决策则由18人组成的政治局制定。

越南正值五年一次的领导层更替，76岁的阮富仲今年1月获选连任中央总书记。2018年时任国家主席的陈大光突然病逝之后，阮富仲就一直兼任中央总书记和国家主席。越南国会本月2日投票表决，免去阮富仲的国家主席职务，而阮春福是继任的唯一候选人。

阮春福昨天宣誓就任国家主席后对全国人民说，自己感到“幸运和荣幸”。越南政治局领导人一般上须在65岁退休，但这个年龄限制并未适用在阮富仲和阮春福身上。

若阮富仲比预期更早下台 阮春福接任总书记机会大

阮克江指出：“阮春福现在是党内第二号人物，如果阮富仲比预期更早下台，阮春福有很大的机会继任总书记。”

阮富仲曾在2019年没在公开场合露面长达一个月，有关他健康不佳的传闻随之甚嚣尘上。

阮克江认为，阮春福在美国前总统特朗普执政期间，把越南和美国的关系处理得很好，这有利于他在担任国家主席之后，胜任外交职责。

越南国会昨天除了选出新一任国家主席，也推选中央组织部部长范明政接替阮春福出任总理。

政治分析员认为，62岁的范明政及越南其他领袖料将继续落实越南长期以来推行的政策，包括进一步对外开放市场以及在中美之间保持平衡。

风险咨询公司欧亚集团东南亚与南亚部主管蒙福德指出，范明政接下来须推动新贸易协议所需的经济改革，以及着手改善基础设施，以解决制造业面对的瓶颈问题。