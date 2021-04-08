滥杀无辜非法拘留施酷刑 民盟收集缅军方18万暴行证据

遭军方逐出缅甸联邦议会的民盟国会议员组成的“联邦议会代表委员会”发布声明表示，他们的律师将与联合国特别调查员见面并讨论军政府种种暴行。

（仰光综合电）缅甸军方镇压反政变示威者的手段日益严酷，遭军方政变罢免的全国民主联盟（民盟）前国会议员宣布搜集了18万相关罪证，其中包括酷刑与滥杀无辜。国际评级机构惠誉指缅甸逐渐成为“失败国家”。

遭军方逐出缅甸联邦议会的民盟国会议员组成的“联邦议会代表委员会”（CRPH）周三发布声明表示，他们的律师将与联合国特别调查员见面并讨论军政府种种暴行。“CRPH搜集了18万项证据，这些证据将证明军方犯下大规模侵犯人权罪行。”

声明说，这些罪行包括超过540起法外处决、10名囚犯在拘留所死亡、酷刑、非法拘留，以及军警对和平抗议活动过度使用武力等。

缅甸局势日益恶化引起亚细安国家关注。印度尼西亚外交部长雷特诺周三与到访的英国外长拉布举行会谈后在记者会上表示，英国支持亚细安为缅甸危机探讨解决方案。

马来西亚首相慕尤丁与文莱苏丹波基亚周一举行会议后也发表联合声明说，他们已要求各自部长和高级官员“为将在印尼雅加达的亚细安秘书处召开的会议，进行必要准备”。他们认为亚细安领导人须开会“讨论缅甸目前的事态发展”。但他们并未透露会议举行时间。

缅甸逐步成为“失败国家”

美国与英国等西方国家也已宣布制裁缅军高层。但国际信用评级机构惠誉旗下的信息服务公司惠誉解决方案（Fitch Solutions）周三发表报告说，西方的制裁不可能让缅甸恢复军事政变之前的民主制度。

报告认为，缅军政府对平民和民兵不断升级的暴力显示，军政府已日渐失去对国家的控制，这将让缅甸逐步成为“失败国家”（failed state）。失败国家也称“脆弱国家”，一般是指对内无法为公民提供基本安全与福利，对外无法履行基本国际义务的国家。其特征包括军警暴力与贪污横行、社会矛盾激化，以及无法有效控制国境等。

国际社会对缅甸局势忧心忡忡，但当地局势却继续恶化。遭军政府查禁的多家异议媒体周三报道，军警周三又枪杀至少七名示威者。其中五人是在西北部城市吉灵庙（Kale）遭军方开枪镇压时打死，另有多人受伤。最大城市仰光附近的勃固则至少有两人死亡。

此外，有报道指位于仰光的中资企业江苏省海外企业集团有限公司（JOC）一家制衣厂遭人纵火，但尚无人员伤亡或损害程度等详情。

仰光另有32家中资企业3月14日至15日也遭人打砸抢烧，造成两名中国员工受伤，无人死亡。据统计，财产损失约2.4亿人民币（约4900万新元）。

缅甸军方2月1日发动政变推翻民选政府，引发大规模的反政变示威。根据缅甸维权团体政治犯援助协会（AAPP）的非正式统计，镇压行动至今已造成581名平民，包括近50名儿童死亡，另有超过2700人被捕。