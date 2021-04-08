每日病例激增内阁成员确诊 泰国泼水节前或收紧防疫措施

（曼谷综合电）泰国新一波冠病疫情来势汹汹。当地近来每日新增病例激增，交通部长萨克谢姆周三也承认感染冠病，还有至少10名内阁部长和数十名国会议员正居家隔离。首相巴育暗示当局可能收紧防疫措施以应付这波疫情。

新一波疫情让巴育将周三的例行内阁会议由之前的实体改为视讯方式。他过后在记者会表示，检测结果显示他并未感染冠病。他说，目前出现的新一波疫情仍属可控，但他呼吁36名内阁部长及所有民众都应提高防疫意识。

巴育说，下周泰历新年（俗称泼水节）之前，民众应该格外谨慎。分析员认为巴育这番话是暗示当局在泼水节之前可能收紧防疫措施。泰国每年4月13日至15日的泼水节期间，全国都有大量民众到处流动，当局担心这可能导致疫情恶化。

近五成新增病例来自曼谷娱乐场所

《曼谷邮报》报道，交通部长萨克谢姆周三承认确诊冠病。萨克谢姆也是执政党公民力量党的秘书长。公民力量党随即表示，该党和其执政联盟成员党至少10名内阁部长及数十名国会议员，由于曾密切接触冠病患者而自行居家隔离。

泰国过去三天新增近800起确诊病例，其中将近五成来自曼谷的娱乐场所。当地周三新增334起确诊病例，累计病例2万9905起。死亡病例则没有增加，累计仍是95起。

《民族报》报道，泰国冠病疫情管制中心发言人阿皮萨迈透露，周三新增的334起病例几乎都与娱乐场所有关。她说，其中216起新病例来自曼谷，其余118起则来自各府，显示疫情已逐渐扩散至全国各地。

据报道，有消息指冠病疫情管制中心周三将讨论重新划分泰国疫情风险级别，并考虑把曼谷和周围的巴吞他尼府（Pathum Thani）、暖武里府（Nonthaburi）、北榄府（Samut Prakan）与佛统府（Nakhon Pathom）等四府列为管制级别最严重的“红区”。不过阿皮萨迈周三并未宣布相关信息。

根据条例，疫情红区内的餐厅、娱乐场所、酒吧与夜店晚间9时就须打烊。这些地点可提供餐点内用，但不得贩售酒精饮料。

副首相及卫生部长阿努廷周一表示，曼谷娱乐场所的冠病感染率高达48%。曼谷市长阿萨云当晚宣布，孔堤、瓦塔纳和邦堪等三个地区的196家娱乐场所，周二起关闭两周至4月19日。