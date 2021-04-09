曼谷及泰国40府娱乐场所 因疫情严峻今起关闭至少两周

（曼谷综合电）泰国第三波冠病疫情来势凶猛，与此同时还出现英国变种病毒确诊病例，当局宣布将从今天起关闭首都曼谷和另外40个府的娱乐场所至少两个星期，以遏阻疫情扩散。

泰国国家疫情形势管理中心发言人塔维信昨天透露，这项新的收紧措施将在首相巴育今天签署指令后生效，受影响的除了曼谷，还包括普吉、春武里、清迈、清莱，以及大城府（Ayutthaya）等。他说，这些府被令关闭娱乐场所，是因为出现新感染群，或属于旅客流动量大的高风险区。

泰国过去几天新增上千起确诊病例，有近五成来自曼谷的娱乐场所，当中多数与通罗区的酒吧夜店有关联。根据当局的数据，当地15个府周三共出现219起新确诊病例，昨天已扩散的20个府，累计新病例增加到504起。

发现B117变种病毒病例

泰国好不容易才遏制第二波疫情，准备重启旅游业，振兴经济，可是却在泰历新年（俗称泼水节）来临之际暴发新一波疫情，加上前天发现新增确诊病例包括最早在英国发现的B117变种病毒，这令当局担心不已。

为防止新一波疫情难以控制，除了下令关闭娱乐场所，当局今天预料也将宣布政府机构实施在家办公措施，并鼓励私人企业尽量让员工居家办公。一名卫生官员表示，曼谷暴发的新一轮疫情可能需要超过两个月才会受到控制。

昨增两病例

普吉岛旅游业再受创

暴发新一波疫情的包括普吉岛。该岛昨天再增两起确诊病例，目前新一波疫情已累计10起确诊病例，这让普吉岛刚重启的旅游业再次受到重创。

普吉岛府尹纳隆在接受《曼谷邮报》访问时透露，当地卫生官员已经检查了三名确诊病例曾到过的当地酒吧，并下令这些酒吧暂时关闭和彻底进行清洗。他说：“我们已下令当地警方和官员严格执法，并严惩那些违反冠病预防措施的娱乐场所。”

尹纳隆称，当地政府已加强管制措施，严格检查通过海陆空入境普吉岛的旅客。他呼吁曾到过酒吧和其他娱乐场所的人先自我隔离，若有任何不适即刻就医。

春武里府旅游局局长塔内斯担心，新一波疫情将严重打击该府旅游业复苏计划，敦促当局尽快为当地70%的医疗工作者、旅游业员工和其他工人接种疫苗。

塔内斯表示，虽然目前还没有出现大批游客取消前往春武里府旅游计划的现象，该府首要旅游目的地芭提雅在下周泰历新年期间的酒店订房率依旧维持在60%，但该城镇主要收入来源还是游客，因此担心新一波疫情会造成影响。

泰国全国昨天新增405起确诊病例，累计达3万零310起，但没有新增死亡病例，累计维持在95起。