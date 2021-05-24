指复苏经济成本太高 慕尤丁：收紧防疫措施但不全面封城

马国冠病疫情日益恶化，昨天新增6976起确诊病例，再创新高，反对党与多名公共卫生专家都主张政府应该像去年3月那样全面封城才能压制疫情。不过，慕尤丁接受国营媒体访问时说，现在若再次全面封锁，等到解封之时，政府可能需要5000亿令吉来援助人民及重振经济。

（布城综合讯）马来西亚冠病疫情急剧恶化，昨天（5月23日）的新增确诊病例再创新高，重症病例也增至前所未有的水平，死亡病例则是疫情以来第三高。首相慕尤丁则强调收紧防疫措施但不全面封城的必要。他说，再次封城抗疫与复苏经济的成本高达5000亿令吉（约1608亿新元）。

据卫生总监诺希山昨天发布的声明，冠病确诊病例增加了6976起，加护病房的重症病例有681起，都是去年暴发疫情以来最高的。死亡病例增加49起，累计死亡病例2248起。马国上周三至昨天，每天的新增病例都超过6000起，这五天共增加了3万2670起新病例。

活跃病例达5万7020起

据诺希山，马国在今年第20周（5月16日至22日）增加了3万8785起新病例，是去年疫情以来单周确诊病例增长最多的一次。他说，马国冠病活跃病例人数也持续上升，昨天的活跃病例达5万7020起，比前天增加3338起。马国的累计病例增至51万2091起。

昨天全国最多新增病例的州属仍是雪兰莪，达到2235起。雪州今天也是全国唯一超过1000起新增病例的州属。雪州过去几天的单日新增病例都超过2000起，但昨天降至1647起。

马国冠病疫情日益恶化，反对党与多名公共卫生专家都主张政府应该像去年3月那样全面封城才能压制疫情。不过，慕尤丁昨晚接受国营媒体访问时说，现在若再次全面封锁，等到解封之时，政府可能需要5000亿令吉来援助人民及重振经济。

慕尤丁说，去年3月18日至5月3日落实首轮行管令（MCO 1.0）时，国家每天损失24亿令吉，很多人因此失业，小贩与小商人也面对沉重打击。

他说，政府努力在目前的第三轮行管令平衡公共卫生与经济成长，这轮行管令与和第二轮行管令一样，预计造成的经济冲击没那么糟，因为大多数的经济领域仍在运作。

财政部昨天发布声明表示，马国若再次实施类似首轮行管令的措施，全国约280万名自雇和日薪者的收入将受影响。这将导致全国超过五成家庭受到严重冲击。

研究显示，约三成家庭无法维持超过一个月的开销，逾八成上班族的储蓄少过两个月的工资。

马国去年首轮行管令实施后，几乎所有经济活动都暂停，防疫效果非常显著。疫情逐渐好转后，当局去年5月4日开始实施管制较宽松的有条件行管令。马国去年7月的单日新增病例还出现过个位数，可是去年9月沙巴举行州选举后，马国即暴发了持续扩大并蔓延至今的第三波疫情。