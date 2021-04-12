限制解除后人潮立现 柏龄大厦商店盼生意回流 订户 来自 / 联合早报 文 / 卓彦薇 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年4月12日 5:00 AM 柏龄大厦昨天的人潮比平常多，受访女佣表示欢迎商场解除限制访客人数的措施。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 与前天的冷清情况不同，幸运商业中心和柏龄大厦昨天迎来人潮。幸运商业中心甚至在上午暂时关闭入口，下午才重新开放。为加强人潮管控，这两家商场自去年8月29日起，每逢周末实施按照身份证尾号限制入场的措施。随着人潮状况的改善，当局宣布自前天起取消限制访客的措施。记者前天走访幸运商业中心和柏龄大厦，人潮当时还未显著增加。幸运商业中心上午11时才有公众陆续光顾，柏龄大厦也十分冷清。但昨天正逢女佣休息日，情况则大不相同。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 幸运商业中心 柏龄大厦 周末 人潮 名模疑居家通知期间走秀 旅游局指活动仅限申报行程 樟宜礼拜堂与博物馆5月中重开