限制解除后人潮立现 柏龄大厦商店盼生意回流

与前天的冷清情况不同，幸运商业中心和柏龄大厦昨天迎来人潮。幸运商业中心甚至在上午暂时关闭入口，下午才重新开放。

为加强人潮管控，这两家商场自去年8月29日起，每逢周末实施按照身份证尾号限制入场的措施。随着人潮状况的改善，当局宣布自前天起取消限制访客的措施。

记者前天走访幸运商业中心和柏龄大厦，人潮当时还未显著增加。幸运商业中心上午11时才有公众陆续光顾，柏龄大厦也十分冷清。但昨天正逢女佣休息日，情况则大不相同。