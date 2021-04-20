从事旧物回收的翁维才和李健铭，原本分属不同公司，但他们决定摒弃这个行业普遍存在的地盘心态，携手为事业打拼。

他们不是亲手足，却在资源回收业成为合作无间的好兄弟，一起为保护地球尽一分绵力。

翁维才（32岁，左）的父亲和李健铭（37岁，右）的舅舅都从事旧物回收，因此两人从小就接触到这个行业，但当时他们没想过要以此为终身事业。

然而，在其他行业闯荡几年后，李健铭和翁维才先后正式加入资源回收业。两人在2015年相识时一见如故，即使分属不同公司，他们决定摒弃这个行业普遍存在的地盘心态，携手为事业打拼。

问及现今的回收业与过去的不同，李健铭说，纸类的回收量少了许多，电子垃圾则越来越多，例如打印机和电饭锅等小型电器。

他说：“一些人可能以为电子垃圾的利润高，但事实并非如此。因为电子垃圾都需要额外人力拆解，才能交给大型回收公司处理。”

他们也利用公共垃圾收集业者胜科环卫（SembWaste）的ezi再循环手机应用，让旧物回收工作变得更有效率。他们身为胜科环卫的合作伙伴，负责市区和榜鹅区的回收工作。

翁维才说：“应用包含回收物品的实用资讯，可以教导居民更好地回收资源。”

整体而言，他们认为随着公众的环保意识提高，旧物回收总量虽不及从前，但可再循环的物品增加了。反观过去，公众不管垃圾可回收与否都丢给他们，也有很多可回收的物品没清洗干净，处理起来很麻烦。

尽管要吸引更多年轻人入行不容易，但他们觉得可以鼓励人们当义工，或是自发做好回收工作。

翁维才说：“把可回收废物清洗干净并分类好，已经是帮了我们一个大忙。”