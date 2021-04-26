低薪员工劳资政工作小组7月提建议后 叶进国：雇联会将助雇主落实渐进式薪金

叶进国认为许多国家施行一刀切的最低工资制度虽能提高低薪工人的收入，但渐进式薪金制度能兼顾低收入者的尊严，以及让他们有自我提升的动力，更为理想。

低薪员工劳资政工作小组将在今年7月就如何在更多行业中推展渐进式薪金模式提出详尽的建议，新加坡全国雇主联合会届时则会为不晓得如何落实这个制度的雇主提供协助。