低薪员工劳资政工作小组7月提建议后 叶进国：雇联会将助雇主落实渐进式薪金 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 摄影 / 庄耿闻 发布 / 2021年4月26日 5:00 AM 新加坡全国雇主联合会会长叶进国受访时指出，雇联会的工作重点已经从过去维持良好的劳资关系，演进成通过培训提高企业的人力资源管理能力和生产力，以及帮助企业透过政府拨款助力提升实力。（庄耿闻摄） 字体大小: 小 中 大 叶进国认为许多国家施行一刀切的最低工资制度虽能提高低薪工人的收入，但渐进式薪金制度能兼顾低收入者的尊严，以及让他们有自我提升的动力，更为理想。低薪员工劳资政工作小组将在今年7月就如何在更多行业中推展渐进式薪金模式提出详尽的建议，新加坡全国雇主联合会届时则会为不晓得如何落实这个制度的雇主提供协助。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡全国雇主联合会 叶进国 渐进式薪金模式 冠状病毒19 厨房地板漏水掏2600元修补 小吃店老板指管理层也应负责 你和野生动物闹矛盾，就得找他们！