2021年“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛 章程及规则

2021年“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛
- 宗旨: 传承华族文化，激起新一代的新加坡学生对新谣与华文学习的热情，并为学生提供一个交流切磋的平台。
- 主办方: 推广华文学习委员会；联办方：裕廊先驱初级学院、弹唱人制作室、《联合早报》。
- 参赛者资格: 在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院的学生。创作组也开放给本地六所自治大学（NUS、NTU、SMU、SUTD、SUSS、SIT）的在籍学生参赛。
- 参赛者可同时报名不同组别的比赛。
- 以个人名义参赛的学生必须是新加坡公民或新加坡永久居民；若以小组形式参赛，则小组内必须有一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。主办方有权禁止不符合参赛资格的学生参赛，参赛者务必严格遵守比赛章程和相关规则。
4. 报名方式: 参赛者须于截止日期前呈交比赛的电子报名表格，详情请见网站：http://www.cpcll.sg 或 http://bit.ly/xin-kong-xia
5. 报名日期：
- 歌唱组2021年4月26日-5月17日
- 创作组2021年4月26日-6月4日
- 歌曲填词组2021年5月17日-6月28日
6. 所有入围决赛的学生须配合接受媒体的宣传采访。主办方有权使用学生的照片和视频进行宣传。
7. 所有入围决赛的学生所选唱的比赛歌曲，将由主办方安排乐队老师全权编制。
8. 主办方将拥有所有入选《新空下》合辑的歌曲的决定权以及演唱权。
9. 评审团由本地知名音乐人组成。评审团的裁决将是最后的决定。
10. 主办方有权随时修改比赛章程和规则。
歌唱组（独唱与合唱）
- 参赛组别与人数: 歌唱比赛分成独唱及合唱，合唱的小组人数应介于2至5人。
- 参赛者资格: 在籍中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院学生。个人独唱组只开放给新加坡公民或永久居民。小组合唱的组员当中，必须有一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。
- 比赛所选唱的歌曲必须是歌单内的指定歌曲。如果选唱歌单以外的歌曲，参赛者将被取消资格。
- 独唱与合唱比赛：所有报名的参赛者均需参加 2021年5月 29 日的试音。
- 试音将选出 20 位独唱者及 20 组合唱者进入初赛。
- 初赛将选出 10 位独唱者及 10 组合唱者进入半决赛。
- 半决赛将选出 5 位独唱者及 5 组合唱者进入大决赛。
4. 歌唱比赛规则如下：
- 选唱歌曲: 新加坡自20世纪80年代开始流传的本地新谣歌曲（参考《指定新谣歌曲》）。
- 主办方提供最多五支麦克风及五个脚架，参赛者须自备乐器。
- 若伴奏者兼任合音，则也须归入合唱组别。
- 不允许清唱。
- 主办方鼓励参赛者自行弹唱或由他人伴奏，但也可使用伴唱音乐，不过所使用的伴唱音乐档须已除去人声和合音(即：纯音乐 Minus one) 。参赛者须于比赛当天自备音乐档。如果音乐档出现任何技术问题，参赛者一律自行负责。
- 试音定于 2021 年5月 29日，地点是裕廊先驱初级学院第四讲堂。主办方会个别通知参赛者报到的时间。
- 试音时，评审有权以铃声示意学生中断表演。试音参赛者的演唱先后次序由主办方安排。晋升初赛、半决赛及决赛的参赛者名单以及比赛详情将在新空下比赛的网站 (http://www.cpcll.sg 或 http://bit.ly/xin-kong-xia)上公布，敬请参赛者密切留意。
- 初赛、半决赛与决赛次序将以抽签方式决定。
- 演唱评分准则:
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歌唱组别
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评分标准
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独唱
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音准（20%）
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音色（20%）
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歌曲处理（20%）
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节奏（20%）
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咬字（20%）
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合唱
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音准（15%）
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音色（15%）
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歌曲处理（15%）
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节奏（15%）
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咬字（15%）
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合作默契（25%）
- 评审在演唱评分和决定入选参赛者方面都拥有最后裁定权。
创作组（公开）
- 参赛人数: 可独自报名参赛，也可几人合作，但以5人为限。
- 参赛者资格: 在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院和本地六所自治大学（NUS、NTU、SMU、SUTD、SUSS、SIT）的学生。若以小组参赛，则小组成员当中必须有至少一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。
- 若成功入选，主办方将于2021年6月24日以电邮方式通知参赛者。
- 成功入选的作品将由专业音乐人进行编曲，并从2021年7月1日开始，通过电邮方式发给参赛者。主办方对编曲拥有最终决定权。
- 创作组（公开）比赛规则如下：
- 参赛作品长度不得超过 5 分钟。
- 作品必须是原创歌曲，被主办方认定为抄袭的作品将被取消参赛资格。
- 参赛作品如果发生任何法律纠纷，一律由参赛者自行负责。
- 任何有合约的作品、已公开发表的作品以及在其他比赛中的获奖作品均不得参赛。
- 创作歌曲的内容不得涉及政治、社会、语言、宗教、种族等方面的不当描述。如有违者，主办方有权取消其参赛资格。
- 参赛者必须签署作品版权授权书(16岁以下者须由家长代签)。所有入选作品的词曲版权将归属推广华文学习委员会。为了鼓励创作者继续创作，比赛两年后，创作者可以把歌曲挂上其它社交媒体平台，但主办方仍然保有歌曲版权和使用权。
- 参赛者提交报名表格后，主办方会发出另一个链接让参赛者上载作品。作品必须是完整演唱的录音，并且提交乐谱（五线谱或简谱皆可）和歌词。截止日期为 2021 年 6 月 4 日。
- 创作歌曲评分准则（评审有最后裁定权）:
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比赛
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评分标准
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创作组
（公开）
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旋律
（30%）
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歌词
（30%）
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词曲配搭
（20%）
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创意
（20%）
创作组（创意）
- 参赛人数: 可独自报名参赛，也可几人合作，但以5人为限。
- 参赛者资格: 在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院和本地六所自治大学（NUS、NTU、SMU、SUTD、SUSS、SIT）的学生。若以小组参赛，则小组成员当中，必须有至少一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。
- 若成功入选，主办方将于2021年6月24日以电邮方式通知参赛者。
- 成功入选的作品将由专业音乐人进行编曲，并从2021年7月1日开始，通过电邮方式发给参赛者。主办方对编曲拥有最终决定权。
- 创作（创意）比赛规则如下：
- 参赛作品长度不得超过 5分钟。
- 比赛作品必须根据现行中学华文课文(2011中学华文课程与2021中学华文课程均可)、中学泛读文本、‘O’水准华文文学课程或‘A’水准H2华文与文学课程的指定文本进行改编，表演形式不拘（如Hip Hop/Rap/R&B 或其他形式）。歌词内容必须紧扣课文或指定文本的主题。
- 参赛者可到http://www.cpcll.sg/xinkongxia，以其中《新空下合辑》创作组（创意）的歌曲作为参考样例。
- 参赛作品如果发生任何法律纠纷，一律由参赛者自行负责。
- 任何有合约的作品、已公开发表的作品以及在其他比赛中的获奖作品均不得参赛。
- 创作歌曲的内容不得涉及政治、社会、语言、宗教、种族等方面的不当描述。如有违者，主办方有权取消其参赛资格。
- 参赛者必须签署作品版权授权书(16岁以下由家长代签)。所有入选作品的词曲版权将归属推广华文学习委员会。为了鼓励创作者继续创作，比赛两年后，创作者可以把歌曲挂上其它社交媒体平台，但主办方仍然保有歌曲版权和使用权。
- 参赛者提交报名表格后，主办方会发出另一个链接让参赛者上载作品。作品必须是完整演唱的录音，并且提交乐谱（五线谱或简谱皆可）和歌词。截止日期为 2021 年 6 月 4 日。提交作品时也必须注明歌词改编自哪篇课文或指定文本（包括课程、源流、年级及课文题目）。
- 创作歌曲评分准则（评审有最后裁定权）:
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比赛
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评分标准
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创作组（创意）
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旋律/结构（30%）
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词曲搭配（30%）
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创意（40%）
歌曲填词组
- 参赛人数: 可独自报名参赛，也可几人合作，但以 5人为限。
- 参赛者资格: 在籍中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院学生。参赛的组员当中，必须有至少一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。
- 参赛者提交报名表格后，主办方将发出另一个链接让参赛者上载词句。截止日期为 2021 年 6 月 28 日。
- 若成功入选，主办方将于7月26日以电邮方式通知参赛者。
- 歌曲填词比赛规则如下：
- 创作方向:
- 歌词的指定主题是“校园生活与成长岁月”。学生们可以以丰富多彩的校园生活、难忘的老师和同学以及充满酸甜苦辣的成长岁月为内容，填上词句。
- 比赛所提供的曲子充满活力，节奏和旋律强劲有力，象征着“新空下”全国学生新谣音乐节的无限热忱与开阔的前进精神。因此，所填的歌词也应与此曲风相匹配。
- 参赛者可到以下网址下载曲子和简谱：http://www.cpcll.sg 或
- 参赛作品如果发生任何法律纠纷，一律由参赛者自行负责。
- 任何有合约的作品、已公开发表的作品以及在其他比赛中的获奖作品均不得参赛。
- 歌词的内容不得涉及政治、社会、语言、宗教、种族等方面的不当描述。如有违者，主办方有权取消其参赛资格。
- 参赛者必须签署歌词版权授权书(16岁以下由家长代签)。所有入选作品的歌词版权将归属推广华文学习委员会。
- 歌曲填词评分准则（评审有最后裁定权）:
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比赛
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评分考量
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歌曲填词
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主题与内容
（40%）
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文采与创意
（30%）
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词与曲的融合度
（30%）
歌唱组（独唱与合唱）指定新谣歌曲
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歌名
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适合
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演唱
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1
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深拥
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王邦吉
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2
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梦湖
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男女对唱
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巫启贤、黃惠祯
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3
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船长
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巫启贤
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4
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邂逅
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男女合唱
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巫启贤、黃惠祯
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5
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你好吗
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巫启贤 / 洪劭轩
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6
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水的话
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颜黎明
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7
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排排坐
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男女或小组合唱
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梁文福、黃惠祯
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8
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手足情
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男声合唱
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巫奇、巫启贤
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9
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星空下
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小组合唱
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地下铁
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10
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恋之憩
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姜鄠 / 蔡淳佳
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11
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让我可以
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小组合唱
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地下铁 / 潘安邦
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12
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说时依旧
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潘盈 / 林慧萍
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13
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日月落升
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小组合唱
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地下铁
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14
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细水长流
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小组合唱/独唱
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梁文福、刘瑞政、王邦吉
蔡礼莲、蔡淳佳、唐玉璇
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15
|
野人的梦
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小组合唱
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黄宏墨、跳动律
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16
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心宇寂星
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洪劭轩
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17
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感情好累
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姜鄠 / 黄桂霞
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18
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爱的名字
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梁文福
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19
|
遗忘过去
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巫启贤
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20
|
走过年少
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|
巫启贤
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21
|
晨的脚踪
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|
地下铁
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22
|
月色同行
|
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颜黎明
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23
|
你的倒影
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男女合唱
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洪劭轩、颜黎明
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24
|
年轻的心
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小组合唱
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大合唱
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25
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关怀方式
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男女合唱
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蔡礼莲、陈汉伟
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26
|
信的告白
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清泉小组
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27
|
看看蓝天
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小组合唱
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跳动律小组
|
28
|
友情故事
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|
洪劭轩
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29
|
夜的眩晕
|
|
许南盛
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30
|
情谊藏心底
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|
巫启贤
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31
|
青春 1 2 3
|
|
颜黎明
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32
|
如何对你说
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颜黎明 / 邓妙华
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33
|
那一段日子
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巫启贤
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34
|
我们这一班
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|
颜黎明
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35
|
故乡的老酒
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木子、翁精敏 / 潘安邦
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36
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红豆词 2000
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男声/女声合唱
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梁文福 / 南方二重唱
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37
|
故人的酒觞
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地下铁
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38
|
在日萊峰顶上
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女声合唱
|
黄桂霞、邓淑娴
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39
|
你是我的唯一
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巫启贤 / 林俊杰
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40
|
想着你的感觉
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|
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41
|
小人物的心声
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吴佳明
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42
|
让夜轻轻落下
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潘盈
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43
|
让全世界起舞
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独唱/小组合唱
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黎沸挥
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44
|
在世界放光芒
|
独唱/小组合唱
|
黎沸挥
|
45
|
历史考试前夕
|
独唱/小组合唱
|
梁文福
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46
|
背者行囊去流浪
|
|
蔡荣祖
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47
|
沿着寂寞的边缘走
|
|
颜黎明
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48
|
我们是最要好的朋友
|
|
巫启贤
|
49
|
我用真心填满你的孤单
|
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郑展伦
|
50
|
我的朋友我的同学我最爱的一切
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吴庆康
“新空下2021”合辑歌曲（可上网www.cpcll.sg/xinkongxia聆听）
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歌名
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演唱
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1
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新空下
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孙雪玲部长、白欣平、蔡心怡，陈涛、张嘉思、林健辉
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2
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情感银行
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白欣平
|
3
|
无畏
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吴献丰
|
4
|
柳下之愿
|
张嘉思
|
5
|
小红点
|
沈熠瑄，Ewan Macrae
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6
|
1969
|
蔡欣怡、林伟祥
|
7
|
不是我
|
周怡贤、周怡慧
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8
|
句点
|
林健輝
|
9
|
守候
|
陈美颖
|
10
|
平凡者
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彭玮茵
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11
|
当初的自己
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张玮玲，张玮恩
|
12
|
最后一首歌
|
陈念恩
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13
|
毕业典礼
|
吴嘉敏
|
14
|
谁
|
陈涛
|
15
|
路人甲的太阳
|
罗逸欣
“新空下2020”合辑歌曲（可上网www.cpcll.sg/xinkongxia聆听）
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歌名
|
演唱
|
1
|
花
|
蔡欣怡
|
2
|
桃
|
林宣希
|
3
|
梦想高飞
|
秦楚琪
|
4
|
梦蝶
|
彭炜茵
|
5
|
车站
|
佘慧玲
|
6
|
未完待续
|
郭子锋
|
7
|
随心所向
|
张嘉思
|
8
|
一步之遥
|
蔡玮凌、李侞璇
|
9
|
灰暗
|
廖晴翎
|
10
|
送汤
|
黄春蓉
|
11
|
华佗
|
黄湤鈏、黄湤閔
|
12
|
雨
|
李斯政
|
13
|
圣诞礼物
|
陈涛
|
14
|
空城计
|
刘以非