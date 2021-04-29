2021年“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛 章程及规则

2021年“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛

宗旨: 传承华族文化，激起新一代的新加坡学生对新谣与华文学习的热情，并为学生提供一个交流切磋的平台。 主办方: 推广华文学习委员会；联办方：裕廊先驱初级学院、弹唱人制作室、《联合早报》。 参赛者资格: 在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院的学生。创作组也开放给本地六所自治大学（NUS、NTU、SMU、SUTD、SUSS、SIT）的在籍学生参赛。

参赛者可同时报名不同组别的比赛。

以个人名义参赛的学生必须是新加坡公民或新加坡永久居民；若以小组形式参赛，则小组内必须有一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。主办方有权禁止不符合参赛资格的学生参赛，参赛者务必严格遵守比赛章程和相关规则。

4. 报名方式: 参赛者须于截止日期前呈交比赛的电子报名表格，详情请见网站：http://www.cpcll.sg 或 http://bit.ly/xin-kong-xia

5. 报名日期：

歌唱组2021年4月26日-5月17日 创作组2021年4月26日-6月4日 歌曲填词组2021年5月17日-6月28日

6. 所有入围决赛的学生须配合接受媒体的宣传采访。主办方有权使用学生的照片和视频进行宣传。

7. 所有入围决赛的学生所选唱的比赛歌曲，将由主办方安排乐队老师全权编制。

8. 主办方将拥有所有入选《新空下》合辑的歌曲的决定权以及演唱权。

9. 评审团由本地知名音乐人组成。评审团的裁决将是最后的决定。

10. 主办方有权随时修改比赛章程和规则。

歌唱组（独唱与合唱）

参赛组别与人数: 歌唱比赛分成独唱及合唱，合唱的小组人数应介于2至5人。 参赛者资格: 在籍中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院学生。个人独唱组只开放给新加坡公民或永久居民。小组合唱的组员当中，必须有一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。 比赛所选唱的歌曲必须是歌单内的指定歌曲。如果选唱歌单以外的歌曲，参赛者将被取消资格。

独唱与合唱比赛：所有报名的参赛者均需参加 2021年5月 29 日的试音。

试音将选出 20 位独唱者及 20 组合唱者进入初赛。

初赛将选出 10 位独唱者及 10 组合唱者进入半决赛。

半决赛将选出 5 位独唱者及 5 组合唱者进入大决赛。

4. 歌唱比赛规则如下：

选唱歌曲: 新加坡自20世纪80年代开始流传的本地新谣歌曲（参考《指定新谣歌曲》）。

主办方提供最多五支麦克风及五个脚架，参赛者须自备乐器。

若伴奏者兼任合音，则也须归入合唱组别。

不允许清唱。

主办方鼓励参赛者自行弹唱或由他人伴奏，但也可使用伴唱音乐，不过所使用的伴唱音乐档须已除去人声和合音(即：纯音乐 Minus one) 。参赛者须于比赛当天自备音乐档。如果音乐档出现任何技术问题，参赛者一律自行负责。

试音定于 2021 年5月 29日，地点是裕廊先驱初级学院第四讲堂。主办方会个别通知参赛者报到的时间。

试音时，评审有权以铃声示意学生中断表演。试音参赛者的演唱先后次序由主办方安排。晋升初赛、半决赛及决赛的参赛者名单以及比赛详情将在新空下比赛的网站 (http://www.cpcll.sg 或 http://bit.ly/xin-kong-xia)上公布，敬请参赛者密切留意。

初赛、半决赛与决赛次序将以抽签方式决定。

演唱评分准则:

歌唱组别 评分标准 独唱 音准（20%） 音色（20%） 歌曲处理（20%） 节奏（20%） 咬字（20%） 合唱 音准（15%） 音色（15%） 歌曲处理（15%） 节奏（15%） 咬字（15%） 合作默契（25%）

评审在演唱评分和决定入选参赛者方面都拥有最后裁定权。

创作组（公开）

参赛人数: 可独自报名参赛，也可几人合作，但以5人为限。 参赛者资格: 在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院和本地六所自治大学（NUS、NTU、SMU、SUTD、SUSS、SIT）的学生。若以小组参赛，则小组成员当中必须有至少一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。 若成功入选，主办方将于2021年6月24日以电邮方式通知参赛者。 成功入选的作品将由专业音乐人进行编曲，并从2021年7月1日开始，通过电邮方式发给参赛者。主办方对编曲拥有最终决定权。 创作组（公开）比赛规则如下：

参赛作品长度 不得超过 5 分钟 。

。 作品必须是原创歌曲，被主办方认定为抄袭的作品将被取消参赛资格。

参赛作品如果发生任何法律纠纷，一律由参赛者自行负责。

任何有合约的作品、已公开发表的作品以及在其他比赛中的获奖作品均不得参赛。

创作歌曲的内容不得涉及政治、社会、语言、宗教、种族等方面的不当描述。如有违者，主办方有权取消其参赛资格。

参赛者必须签署作品版权授权书(16岁以下者须由家长代签)。所有入选作品的词曲版权将归属推广华文学习委员会。为了鼓励创作者继续创作，比赛两年后，创作者可以把歌曲挂上其它社交媒体平台，但主办方仍然保有歌曲版权和使用权。

参赛者提交报名表格后，主办方会发出另一个链接让参赛者上载作品。作品必须是完整演唱的录音，并且提交乐谱（五线谱或简谱皆可）和歌词。 截止日期为 20 21 年 6 月 4 日。

创作歌曲评分准则（评审有最后裁定权）:

比赛 评分标准 创作组 （公开） 旋律 （30%） 歌词 （30%） 词曲配搭 （20%） 创意 （20%）

创作组（创意）

参赛人数: 可独自报名参赛，也可几人合作，但以5人为限。 参赛者资格: 在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院和本地六所自治大学（NUS、NTU、SMU、SUTD、SUSS、SIT）的学生。若以小组参赛，则小组成员当中，必须有至少一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。 若成功入选，主办方将于2021年6月24日以电邮方式通知参赛者。 成功入选的作品将由专业音乐人进行编曲，并从2021年7月1日开始，通过电邮方式发给参赛者。主办方对编曲拥有最终决定权。 创作（创意）比赛规则如下：

参赛作品长度 不得超过 5分钟 。

。 比赛作品必须根据 现行中学华文课文 (2011中学华文课程与2021中学华文课程均可)、 中学泛读文本、 ‘O’水准华文文学课程或‘A’水准H2华文与文学课程的指定文本 进行改编，表演形式不拘（如Hip Hop/Rap/R&B 或其他形式）。歌词内容必须紧扣课文或指定文本的主题。

进行改编，表演形式不拘（如Hip Hop/Rap/R&B 或其他形式）。歌词内容必须紧扣课文或指定文本的主题。 参赛者可到http://www.cpcll.sg/xinkongxia，以其中《新空下合辑》创作组（创意）的歌曲作为参考样例。

参赛作品如果发生任何法律纠纷，一律由参赛者自行负责。

任何有合约的作品、已公开发表的作品以及在其他比赛中的获奖作品均不得参赛。

创作歌曲的内容不得涉及政治、社会、语言、宗教、种族等方面的不当描述。如有违者，主办方有权取消其参赛资格。

参赛者必须签署作品版权授权书(16岁以下由家长代签)。所有入选作品的词曲版权将归属推广华文学习委员会。为了鼓励创作者继续创作，比赛两年后，创作者可以把歌曲挂上其它社交媒体平台，但主办方仍然保有歌曲版权和使用权。

参赛者提交报名表格后，主办方会发出另一个链接让参赛者上载作品。作品必须是完整演唱的录音，并且提交乐谱（五线谱或简谱皆可）和歌词。截止日期为 2021 年 6 月 4 日。提交作品时也必须注明歌词改编自哪篇课文或指定文本（包括课程、源流、年级及课文题目）。

创作歌曲评分准则（评审有最后裁定权）:

比赛 评分标准 创作组（创意） 旋律/结构（30%） 词曲搭配（30%） 创意（40%）

歌曲填词组

参赛人数: 可独自报名参赛，也可几人合作，但以 5人为限。 参赛者资格: 在籍中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院学生。参赛的组员当中，必须有至少一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。 参赛者提交报名表格后，主办方将发出另一个链接让参赛者上载词句。截止日期为 2021 年 6 月 28 日。 若成功入选，主办方将于7月26日以电邮方式通知参赛者。 歌曲填词比赛规则如下：

比赛 评分考量 歌曲填词 主题与内容 （40%） 文采与创意 （30%） 词与曲的融合度 （30%）

歌唱组（独唱与合唱）指定新谣歌曲

歌名 适合 演唱 1 深拥 王邦吉 2 梦湖 男女对唱 巫启贤、黃惠祯 3 船长 巫启贤 4 邂逅 男女合唱 巫启贤、黃惠祯 5 你好吗 巫启贤 / 洪劭轩 6 水的话 颜黎明 7 排排坐 男女或小组合唱 梁文福、黃惠祯 8 手足情 男声合唱 巫奇、巫启贤 9 星空下 小组合唱 地下铁 10 恋之憩 姜鄠 / 蔡淳佳 11 让我可以 小组合唱 地下铁 / 潘安邦 12 说时依旧 潘盈 / 林慧萍 13 日月落升 小组合唱 地下铁 14 细水长流 小组合唱/独唱 梁文福、刘瑞政、王邦吉 蔡礼莲、蔡淳佳、唐玉璇 15 野人的梦 小组合唱 黄宏墨、跳动律 16 心宇寂星 洪劭轩 17 感情好累 姜鄠 / 黄桂霞 18 爱的名字 梁文福 19 遗忘过去 巫启贤 20 走过年少 巫启贤 21 晨的脚踪 地下铁 22 月色同行 颜黎明 23 你的倒影 男女合唱 洪劭轩、颜黎明 24 年轻的心 小组合唱 大合唱 25 关怀方式 男女合唱 蔡礼莲、陈汉伟 26 信的告白 清泉小组 27 看看蓝天 小组合唱 跳动律小组 28 友情故事 洪劭轩 29 夜的眩晕 许南盛 30 情谊藏心底 巫启贤 31 青春 1 2 3 颜黎明 32 如何对你说 颜黎明 / 邓妙华 33 那一段日子 巫启贤 34 我们这一班 颜黎明 35 故乡的老酒 木子、翁精敏 / 潘安邦 36 红豆词 2000 男声/女声合唱 梁文福 / 南方二重唱 37 故人的酒觞 地下铁 38 在日萊峰顶上 女声合唱 黄桂霞、邓淑娴 39 你是我的唯一 巫启贤 / 林俊杰 40 想着你的感觉

（从你回眸那天开始） 41 小人物的心声 吴佳明 42 让夜轻轻落下 潘盈 43 让全世界起舞 独唱/小组合唱 黎沸挥 44 在世界放光芒 独唱/小组合唱 黎沸挥 45 历史考试前夕 独唱/小组合唱 梁文福 46 背者行囊去流浪 蔡荣祖 47 沿着寂寞的边缘走 颜黎明 48 我们是最要好的朋友 巫启贤 49 我用真心填满你的孤单 郑展伦 50 我的朋友我的同学我最爱的一切 吴庆康

“新空下2021”合辑歌曲（可上网www.cpcll.sg/xinkongxia聆听）

歌名 演唱 1 新空下 孙雪玲部长、白欣平、蔡心怡，陈涛、张嘉思、林健辉 2 情感银行 白欣平 3 无畏 吴献丰 4 柳下之愿 张嘉思 5 小红点 沈熠瑄，Ewan Macrae 6 1969 蔡欣怡、林伟祥 7 不是我 周怡贤、周怡慧 8 句点 林健輝 9 守候 陈美颖 10 平凡者 彭玮茵 11 当初的自己 张玮玲，张玮恩 12 最后一首歌 陈念恩 13 毕业典礼 吴嘉敏 14 谁 陈涛 15 路人甲的太阳 罗逸欣

“新空下2020”合辑歌曲（可上网www.cpcll.sg/xinkongxia聆听）