zaobao.sg直播节目 《新闻抢先看》第1000集送奖答谢观众

观众只须在当天直播节目贴文的表格中回答主持人提出的常识题，并写下对《新闻抢先看》第1000集的祝福和建议。正确回答问题且留言最具创意与意义的观众将有机会获奖，得奖名单将在5月5日的《新闻抢先看》直播中公布。

zaobao.sg常青直播节目《新闻抢先看》将于5月4日迈入第1000集。为了庆祝这别具意义的一天，当天的节目中将送出总值超过1万元的奖品，答谢忠实观众过去四年来的支持。

《新闻抢先看》自2017年5月2日开播以来，每周一至周五风雨不改为观众第一时间送上《联合晚报》和《新明日报》的当日重点新闻。

每期节目都会邀请两报记者抢先分享当天新鲜出炉的晚间报纸内容，让观众深入了解新闻背景，并与留言的观众进行互动。主持人的鲜明风格以及记者的多元视角，让该节目多年来锁定了一批忠实观众。

为了答谢观众，《新闻抢先看》将在第1000集的节目中送出17份丰富奖品，包括两台Blueair 7470i空气净化器（每台价值1799元）、两台Vax OnePWR Blade 4无线四叶真空吸尘器（每台价值949元）、三台Vax SpotlessGo无线污垢清除器（每台价值545元），以及10份老火汤餐券（每份288元，无最低消费）。

欲赢取以上奖品，观众只须在当天直播节目贴文的表格中回答主持人提出的常识题，并写下对《新闻抢先看》第1000集的祝福和建议。正确回答问题且留言最具创意与意义的观众将有机会获奖，得奖名单将在5月5日的《新闻抢先看》直播中公布。

五名主持人将以全新形象亮相

五名主持人李丽敏、刘永健、李宇庭、卢凌之，以及新上阵的李熙爱将在第1000集节目中齐齐亮相。来自Make Up Doyennes、Kimage Studio以及IN GOOD COMPANY的资深造型师，将为主持人打造全新形象，让他们从服装、发型到妆容都装扮一新，希望让收看节目的观众眼前一亮。

《新闻抢先看》第1000集将在下周二（5月4日）下午4时15分通过zaobao.sg网站、应用、YouTube频道（@zaobaosg）以及《联合早报》《联合晚报》和《新明日报》的面簿专页（@zaobaosg、@lianhewanbao和@shinmindailynewsxinmingribao）直播。关注并订阅zaobao.sg面簿专页和YouTube频道，即可在直播开始时接到通知。

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