邢康涌说，创业成本的局限促使他在搜集材料时尽情发挥创意。近年来，邢康涌把关注点转向塑料袋，利用接合技术把一层层的塑料袋熔成类似皮革的材质，升级再造为各种时尚配饰。

外表看似皮革的包包，其实是由塑料袋接合而成。废弃材料到了设计师邢康涌手里华丽变身，升级再造为环保时尚品。

邢康涌（33岁）曾在南洋理工学院和拉萨尔艺术学院修读平面设计，但他发现自己对这个专业既不擅长也没热忱。一次在准备学校作业的过程中，他突发奇想，用纸球编织成项链，从此开启了对时尚设计的兴趣。

无师自通的邢康涌12年前创立时尚品牌“theKANG”。他受访时坦言，创业初期并没有把它视为一门生意。“当时还年轻，有点冲动，没什么方向。我是在服完兵役后，才清楚自己要的是什么。”

邢康涌说，创业成本的局限促使他在搜集材料时尽情发挥创意。结霜桥旧货市场、五金店和旧货店，都成了他经常光顾的“宝地”。在他的巧手下，电子零件、黑胶唱片和饮料瓶盖被赋予新生命。

近年来，邢康涌把关注点转向塑料袋，利用接合技术（fused plastic）把一层层的塑料袋熔成类似皮革的材质，升级再造（upcycle）为各种时尚配饰，包括耳环、手镯和包包。

“我希望我的作品既时髦又实用。除了用作装饰，我也尝试制作家居用品，例如吊灯和折叠式屏障。”

邢康涌相信，随着消费者越来越关注可持续发展和环保课题，升级再造的商品在新加坡会有一定的市场，但他认为，最重要的是成品不能看起来像是用废料制成的。“简单的塑料袋也可以有无限可能，这促使我不断试验新方法，让塑料华丽变身。”