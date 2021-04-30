连续发烧两周 内出血抢救20小时 咖啡店大王洪鼎良逝世

连续发烧两周，金山岭集团老板洪鼎良昨天凌晨病情转变，内出血被送入加护病房抢救20小时，最终不敌病魔，昨晚10时40分与世长辞，享年72岁。

洪鼎良的儿子洪启强向记者确认，父亲洪鼎良在昨天晚上（4月29日）在中央医院离世。

昨天下午，洪鼎良病危的消息就在本地商界传开来，受访的老板们都在为洪鼎良集气祈福。但深夜近11时，《联合晚报》陆续接获洪鼎良不幸去世的消息。

洪启强接到记者的致哀电话时，强忍着悲痛，长叹了一口气哽咽道：“是的，去世了。”

2个月前动过脑部手术

他透露，最近数月来，父亲健康状况确实不佳，数次进出医院，4个月前做了一次心脏支架手术，两个月前还动过脑部手术。

“父亲最近一次入院是14天前，每天都在发烧，各种检查都做了，但仍找不出病因。前天下午，他进行了一个原本只需45分钟左右的小手术，医生想从他的肝脏提取组织进行化验。但就在那天晚上，他的病情就恶化了。”

他当晚因肝脏内出血需要进行手术。昨日凌晨，家人突然接获医院通知，得知洪鼎良有生命危险。

去世原因有待医院确认

洪启强解释：“父亲的心脏一度停止，因此引发了肾脏与脑部的问题，后来也一度需要洗肾。抢救进行了8个小时，最终在晚上10点40分左右去世。家人都没想到情况那么严重，这实在是很突然。”

他也表示，由于父亲过世前的情况比较复杂，因此最终去世的原因还得等医院确认。

洪鼎良停柩于淡滨尼的新加坡礼仪坊（Singapore Funeral Parlour），将于5月5日（星期三）出殡。

经商有道、积极回馈社会 儿子称会秉承父遗愿

洪鼎良言传身教，经商有道并积极回馈社会，洪启强称会秉承他的遗愿，将家族企业与“老板联谊会”继续发扬光大。

从福州的小乡村到南洋城市、从跑堂小弟到坐拥30家咖啡店的金山岭集团老板、从17岁退学到成立老板联谊会，每月举办免费讲座教学，洪鼎良忙碌的身影从未停歇，在晚辈心中留下深刻的烙印。

洪启强说，父亲一向乐善好施，而且从来不求回报，对他而言这就是最好的榜样。他也深受父亲影响，今后必然会将父亲的精神延续下去。

完整报道，请翻阅2021年4月30日的《联合晚报》。