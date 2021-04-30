有“咖啡店大王”之称的金山岭集团老板洪鼎良昨晚（4月29日）在新加坡中央医院病逝，享年72岁。

作为本地商界的代表性人物之一，洪鼎良一生成就不少丰功伟绩。除了为子女留下超过30家咖啡店的家族产业，他也一直心系社会，通过不同渠道和平台作出贡献，并出书分享他的奋斗史和经商心得。

zaobao.sg带你回顾他的人生。

从“咖啡仔”到“咖啡店大王”的翻身经历

因为年轻时被人嘲笑做咖啡店永无出头之日，洪鼎良于是立志成为企业家。（档案照）

洪鼎良五岁从中国福州来新加坡寻找父亲洪茂行，九岁入学。他从小就与咖啡店结缘，经常在父亲后港的咖啡店里跑堂，在13岁左右父亲就让他去叔叔伯伯在文达街的咖啡店帮忙。

他每天的工作，除了炒咖啡、捧咖啡，煮饭给头手吃，还要洗痰盂。当时咖啡店里摆放痰盂让顾客吐痰，他早晚两次，一天要洗30多个，一年到头只有大年初一休息。他自认“不是读书的料”，17岁就决定停学专心工作。

在18岁那年，有一次捧咖啡时因为被一个老板嘲笑说做咖啡店有如乞丐，永远没有出头日，饱受屈辱的洪鼎良于是立志成为企业家，开始学习管理咖啡店。

他在1991年决心创业，父亲洪茂行二话不说便卖了两间排屋筹钱支持儿子，于是才有后来轰动一时，以352万元标下碧山地铁站附近的咖啡店的一鸣惊人之举。洪鼎良也于是从此被誉为本地“咖啡店大王”。

洪鼎良（右一）在1991年以352万元高价买下碧山13街的咖啡店，轰动一时。（档案照）

1995年的碧山金山岭美食中心。（档案照）

标到好地点的咖啡店，只是“王者”的开始，更重要的是如何去经营它。

洪鼎良的生意后来壮大至全岛拥有超过30家咖啡店，资产以亿计。他在2014年接受时任《联合晚报》总编辑李慧玲的专访时，把此生经营的秘诀归结于两个字：用心。

他自己用心，也要求摊位租户用心。“我要找有素质的人，态度很重要。”

他会像为孩子物色适合对象托付终身一样为咖啡店寻找租户，和摊主建立默契和相互信任。不符合他态度标准的摊主就曾经被他叫走。

“不熟的人，我会问他在哪里做过，然后会去看，最重要的是看人品，看他会不会坚持。”

“咖啡店是团体生活，像个甘榜。如果你讲话翻来覆去，没有信用……整天跟旁边的摊主吵架，那我会‘真无闲’。”

洪鼎良一生的经营理念也始终离不开创新。咖啡店外啤酒花园的概念便是首先由他提出并落实的。出钱替摊主登广告他也是第一人。

他在2013年接受《新明日报》采访时曾说：“我们每天都在想，怎样吸引人们走进我们的咖啡店。”

他曾分享从台湾学到要把咖啡店的每个摊位，变成一家商店，踏进去就好像去购物中心一样，让不同的食物档口，配搭不同的灯光，用墙纸美化柱子等。

“首先要有好的包装，吸引人进来品尝；不过最终还是摊位的食物，跑台的服务最重要。现在饮食业很竞争，要创新，否则会被淘汰。”

一生三大爱好 因习武救了一家人

洪鼎良曾在武术总会当副主席八年。（档案照）

洪鼎良的经商背景尽人皆知，但有些人或许不知道，武术也是他毕生的追求。

“我一生中有三个爱好，就是经营企业、看书和练武术。我不断看书，也竭尽所能把企业做大，而练武，更是我一生的坚持。”

洪鼎良2018年曾在《联合晚报》的“老板出招”专栏文章内介绍习武如何影响他的一生，指出他生意再忙依然坚持每天锻炼。

小时候，他住在后港三条石，经常跑去附近学校看西洋拳课程和比赛，也会到乡村里的武馆打沙包练习。

父亲在他16岁的时候觉察到他对武术感兴趣，于是便带他到武馆学习。他起初学了白鹤拳，后来又转换了几个门派，过程中领悟到习武“不仅可以强健体格，还可以自卫防身，甚至抗盗保命”。

1976年在他23岁时，他的麦波申住家就曾被4个盗匪剪破铁花窗闯入，结果他赤手空拳与歹徒搏斗将他们击退，虽被砍伤送院缝了40多针，但也成功保住了家人的安全。

洪鼎良也曾在武术总会当副主席八年，也到过多个国家拜访交流。

他在文章总结练武的好处时写道：“练武要拜师、要发誓，有很多戒律，这些规矩今天看来很繁琐，其实是很好的，它能训练我们的修养、自律、拼搏和团队精神。经营企业，不就是需要这些吗？”

始终不忘学习 晚年出书写专栏

洪鼎良在17岁只读到中二就退学后，真正当起老板后特别感受“书到用时方恨少”，因此一生笃信读书学习和培训，多年来成为“空中飞人”到各国学习，考获超过上百张文凭证书。

他自1984年起便开始到新加坡管理大学修读短期证书班，学习商务管理，获得文凭。

他也曾飞往美国、澳洲、韩国、中国大陆和台湾等地进修，并参加美国乔治城大学和北京大学等世界知名学府的短期课程，学习商业管理、人力资源、成功学、连锁店运营和成功几率学等课程。

虽然教育程度不高，洪鼎良却非常热爱看书。（档案照）

对此他曾笑称，文凭数目不重要，学以致用才是关键。

例如他在受访时，就不经意会引述世界著名企业家的名言或者学者的理论。比如谈员工时，他曾说起美国社会心理学家马斯洛的理论，谈到人的需求从生存保障到内心精神层面，有不同层次。

在商界，洪鼎良也积极推广终生学习的精神。如在1996年创办老板联谊会，每个月主办免费的华语讲座，让本地中小企业家互相交流和分享心得。他认为本地企业家应该不断学习为自己增值，以提高本身与企业的竞争力。

纵然是到了晚年，虽然没有拿笔写作的经验，在2012年当《联合晚报》邀他写专栏分享奋斗故事和经商心得时，他也欣然接受挑战。

结果他一拿起笔就坚持了超过五年，最后还写上瘾，出版《老板出招》系列和英译本、《千山万水寻金山》和《老板保健书》等。

洪鼎良已经出了三本《老板出招》系列。（档案照）

为了肯定洪鼎良活到老、学到老的精神，精深技能发展局在2019年向他颁发了个人终生奖。

最放不下家族事业和老板联谊会 儿子承诺秉承父愿

洪鼎良在晚年一直很关注价值观和家业的传承问题。为此他才出版自传《千山万水寻金山——我的企业传承之路》，将他的企业经营心得和人生经历写出来，向家人、子孙和广大读者“表达一份感恩的心”。

谈到他对传承家族咖啡店企业的看法时，洪鼎良在2017年曾说：“很幸运，我的几个孩子都有兴趣接我的棒子，希望他们能壮大金山岭咖啡店集团，让更多美食摊位进驻咖啡店，为更多顾客提供优质服务。”

洪鼎良（前排右三）生前最放不下的事业之一是他亲手创办的老板联谊会。（档案照）

洪鼎良儿子洪启强今天受访时也说父亲生前最放不下家族事业和老板联谊会，表示会秉承父遗愿，把这两样事业好好经营下去。

有了儿子这番承诺，相信“咖啡店大王”的在天之灵应该能够安息。