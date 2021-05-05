婚宴逾50人出席须测冠病 新人叹：婚礼一波三折

婚宴宾客超过50人就须在活动前接受检测，即将在新条例实行后的一天举办婚宴的一对新人，不禁感叹筹备过程挑战不断，如今还得重新做出一系列调整。

联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财昨天（5月4日）在记者会上宣布，政府将从本月8日起至30日，收紧一系列大型活动的防疫措施，其中包括婚礼。出席结婚宣誓仪式和婚宴的人数限制将维持在250人，但只要宾客的人数超过50人，他们必须提前接受冠病检测。

即将在新条例实行后的一天，即本月9日，举办婚宴的一对新人欧阳汉文（29岁）与曾钰娟（29岁），原本在筹办婚宴的过程中已一波三折，如今新条例的实行又再度使他们陷入苦恼中。

曾钰娟表示，筹办这场婚宴的过程可谓一次次面对新挑战，但没想到在距离婚宴五天前又面对新变化。

“去年，我已签下配套的婚纱店突然倒闭。之后冠病疫情导致两国边境封锁，我们也无法越过长堤到原本已安排好的摄影场地拍摄婚纱照。然后，我们也把去年10月的婚宴延期到今年5月。原本以为一切已就绪，岂料现在仍得面对新的条例。”

她说，目前仍在等待酒店的婚礼协调员告知所须进行的进一步调整，但已向宾客询问他们是否已完成接种疫苗，以及施打第二剂的日期。

“我们仍会维持在宴请100名宾客的范围，但如果那些未完成接种疫苗的宾客不愿接受冠病检测，我们也不会勉强他们来。若真要调整，我想座位安排也要进行一番修改。”

对于新条例的宣布，曾钰娟无奈表示，虽然能理解但担心为宾客带来不便。“我原本就想避开让亲友接受检测，减低他们的不便，而坚持宴请100人，怎料现在还是碰上要进行检测的同样问题。”

完整报道，请翻阅2021年5月5日的《新明日报》。