健身房须暂时关闭 业者措手不及忧损失

政府宣布从本月8日起至月底暂时关闭室内健身房，健身房经营者对此表示震惊，并指本地目前并未出现健身房的感染群，这项规定将对业者造成严重损失。

卫生部在昨天（5月4日）的文告中指出，根据本地和国外的经验，健身房和室内健身中心通常是冠病病毒的传播热点，因此将在5月8日至30日之间暂时关闭这些设施。

在丝丝街经营BoOm健身房的郑智嵘说，业者昨天才收到消息，虽然理解政府的苦衷，但认为这对健身房经营者不公平。

他说：“我们过去一直严格遵守保持学员之间3米的距离，每个班级人数减少超过一半。我们的收入也因此损失一半，而且已经持续超过半年。”

郑智嵘表示，在关闭期间，他们将会尝试通过社交媒体Instagram和Zoom举办线上课程，并探讨在户外场所开办5人的小班课程。

Fitness Factory负责人刘丽婷则说：“关闭3周会对生意造成严重损失，我希望当局能为受影响的业者提供援助，包括租金回扣和薪金补助，缓解冲击。”

代表60多家健身房的新加坡健身联盟促请政府收回成命。会长陈金江说，过去8个月本地健身房累计600万人次光顾，但未出现任何病毒传播的案例。

他说：“我们对于成为唯一被迫关闭的行业感到震惊，并对当局在推出措施前并未事先咨询业者表示失望，我们或能建议其他一些有效的措施。”

陈金江举例，健身房和健身中心或能进一步减少每次运动的人数，加强安全距离措施，以继续开放营业。

他也指出，自去年6月大部分健身房的收入都因安全措施而锐减50％至70％，接下来三周暂停营业更是雪上加霜，可能导致部分业者无法继续营业。

完整报道，请翻阅2021年5月5日《联合晚报》。

