健身房须暂时关闭 业者措手不及忧损失

来自 / 联合晚报

文 /
王康威

摄影 /
林泽锐

发布 / 2021年5月5日 2:35 PM

经营BoOm健身房的郑智嵘说，业者是在昨天才收到健身房须暂时关闭的消息，并认为这项宣布对一直采取严格安全距离措施的健身房经营者不公平。（林泽锐摄）
经营BoOm健身房的郑智嵘说，业者是在昨天才收到健身房须暂时关闭的消息，并认为这项宣布对一直采取严格安全距离措施的健身房经营者不公平。（林泽锐摄）

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政府宣布从本月8日起至月底暂时关闭室内健身房，健身房经营者对此表示震惊，并指本地目前并未出现健身房的感染群，这项规定将对业者造成严重损失。

卫生部在昨天（5月4日）的文告中指出，根据本地和国外的经验，健身房和室内健身中心通常是冠病病毒的传播热点，因此将在5月8日至30日之间暂时关闭这些设施。

在丝丝街经营BoOm健身房的郑智嵘说，业者昨天才收到消息，虽然理解政府的苦衷，但认为这对健身房经营者不公平。

他说：“我们过去一直严格遵守保持学员之间3米的距离，每个班级人数减少超过一半。我们的收入也因此损失一半，而且已经持续超过半年。”

郑智嵘表示，在关闭期间，他们将会尝试通过社交媒体Instagram和Zoom举办线上课程，并探讨在户外场所开办5人的小班课程。

Fitness Factory负责人刘丽婷则说：“关闭3周会对生意造成严重损失，我希望当局能为受影响的业者提供援助，包括租金回扣和薪金补助，缓解冲击。”

代表60多家健身房的新加坡健身联盟促请政府收回成命。会长陈金江说，过去8个月本地健身房累计600万人次光顾，但未出现任何病毒传播的案例。

他说：“我们对于成为唯一被迫关闭的行业感到震惊，并对当局在推出措施前并未事先咨询业者表示失望，我们或能建议其他一些有效的措施。”

陈金江举例，健身房和健身中心或能进一步减少每次运动的人数，加强安全距离措施，以继续开放营业。

他也指出，自去年6月大部分健身房的收入都因安全措施而锐减50％至70％，接下来三周暂停营业更是雪上加霜，可能导致部分业者无法继续营业。

完整报道，请翻阅2021年5月5日《联合晚报》。
 

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