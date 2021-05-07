企业可申请职场学习认证 提高在职培训能力留人才

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来自 / 联合早报

文 /
卢凌之

摄影 /
叶振忠

发布 / 2021年5月7日 5:00 AM

SMRT在2019年对员工培训系统进行全面检讨后，启动了培训转型，并邀请全国职场学习中心为企业量身打造培训课程。图为担任培训师的SMRT工程维护经理哈兹里（左）和助理工程师阿鲁然杰使用便携式测试设备分析列车系统的性能，并通过电脑诊断程序确保列车的可靠性。（叶振忠摄）
SMRT在2019年对员工培训系统进行全面检讨后，启动了培训转型，并邀请全国职场学习中心为企业量身打造培训课程。图为担任培训师的SMRT工程维护经理哈兹里（左）和助理工程师阿鲁然杰使用便携式测试设备分析列车系统的性能，并通过电脑诊断程序确保列车的可靠性。（叶振忠摄）

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黄循财在推介仪式上致辞时表示，企业与员工之间的关系是共生的。职场学习是促进这种共生关系的要素。他也认为，企业通过全国职场学习认证，不仅能发现并填补职场培训系统和能力的不足，还将引导公司建立更利于学习的文化和环境。

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