企业可申请职场学习认证 提高在职培训能力留人才 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年5月7日 5:00 AM SMRT在2019年对员工培训系统进行全面检讨后，启动了培训转型，并邀请全国职场学习中心为企业量身打造培训课程。图为担任培训师的SMRT工程维护经理哈兹里（左）和助理工程师阿鲁然杰使用便携式测试设备分析列车系统的性能，并通过电脑诊断程序确保列车的可靠性。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 黄循财在推介仪式上致辞时表示，企业与员工之间的关系是共生的。职场学习是促进这种共生关系的要素。他也认为，企业通过全国职场学习认证，不仅能发现并填补职场培训系统和能力的不足，还将引导公司建立更利于学习的文化和环境。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 全国职场学习认证 全国职场学习中心 NACE 在职培训 黄循财 SMRT 读写障碍“勇士” SRX预估数据：组屋转售价连续10个月上升