企业可申请职场学习认证 提高在职培训能力留人才

黄循财在推介仪式上致辞时表示，企业与员工之间的关系是共生的。职场学习是促进这种共生关系的要素。他也认为，企业通过全国职场学习认证，不仅能发现并填补职场培训系统和能力的不足，还将引导公司建立更利于学习的文化和环境。

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