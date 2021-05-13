三人涉口罩没戴好遭警调查 摊贩指闷热需透气

兄弟档和助手涉没戴好口罩又拒绝听劝遭警调查，哥哥吐苦水表示，档口闷热、生意忙碌、喝了水就忘戴好口罩。

警方发文告指出，上个月30日在红山路第6座的ABC砖厂巴刹和熟食中心，三名年龄为26岁、27岁及37岁的摊贩涉没戴好口罩，一名安全距离执法人员和两名安全距离大使多次劝告后，三人仍拒绝合作，其中一人还向对方爆粗口。

三人因此被警方调查，案件仍在调查中。

记者昨日（5月12日）走访上述地点，找到这三名摊贩，其中两人是兄弟，另一人是助手。27岁的扎努尔受访表示，三人并非故意不戴好口罩。

他解释，三人一同挤在档口内工作，不过环境闷热，一整天要长时间待在里头，导致他们汗流浃背，有时会需要透透气。

此外，工作忙起来口罩也会脱落，有时忙碌中抽空喝口水，喝完就会忘了戴好。

他表示，当时不满安全大使的态度和语气，所以有些不愉快，不过他们会配合警方调查。

“大家都在一起努力对抗疫情，我们希望小贩和安全大使之间也可以互相体谅，互相尊重。”

顾客理解 会温馨提醒

在同一个熟食中心里，超过10摊贩没戴好口罩，顾客表示可以理解，也会提醒。

据观察，熟食中心内超过10个摊贩没有戴好口罩，包括将口罩放在下巴，或者露出鼻子。不过食客显然没有将此当一回事，照常排队买食物。

其中一名不愿透露姓名的老摊贩表示，长时间工作口罩都会湿掉，有时候需要喘口气，就会拉下口罩透气，有时是口罩自己滑下来，本身来不及拉上去。

饮料摊摊主谢先生（88岁）则表示，大家都想好好戴口罩，但年纪大了，一直戴着口罩难以呼吸，需要拉下来透透气。

受访食客林女士（42岁）说，可以明白小贩工作辛苦，认为口罩只是掉下来一下子的话，可以理解，更重要的是注意个人卫生。

食客陈先生（29岁）指出，曾看到摊贩没有戴好口罩，虽不会介意但会以开玩笑的方式提醒对方，对方也会当下戴好口罩。

完整报道，请翻阅2021年5月13日的《新明日报》。