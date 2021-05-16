禁堂食订单取消 餐饮业者损失惨重 有餐馆把握堂食最后一天“冲业绩” 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 胡洁梅 林静雯 苏文琪 陈歆媁 摄影 / 林泽锐 发布 / 2021年5月16日 5:00 AM 昨晚是收紧防疫措施前的最后一晚，驳船码头一带的餐馆坐满了人。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 位于武吉巴梭的Beurre下来一个月估计有800人须取消预订，估计收入将减少超过2万元。Seoul Garden原本今天有七家店面的预订都是满额，但都被迫取消，受影响的人数大约1500人。所有餐饮场所今天（5月16日）起暂时禁止堂食，受访餐馆表示，原本预订星期天到餐馆用餐的订单被迫取消，损失惨重。也有餐馆抓紧昨天最后一天，延长营业时间，一早就开门做生意。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 餐饮业 冠状病毒19 高警戒解封第二阶段 防疫措施再收紧 手拿口罩不戴还呛安全大使 无罩妇是前女军官 打烊后闻异响以为进贼 摊主惊见五米巨蟒 咖啡店厕所内蠕动