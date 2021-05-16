禁堂食订单取消 餐饮业者损失惨重 有餐馆把握堂食最后一天“冲业绩”

位于武吉巴梭的Beurre下来一个月估计有800人须取消预订，估计收入将减少超过2万元。Seoul Garden原本今天有七家店面的预订都是满额，但都被迫取消，受影响的人数大约1500人。

所有餐饮场所今天（5月16日）起暂时禁止堂食，受访餐馆表示，原本预订星期天到餐馆用餐的订单被迫取消，损失惨重。也有餐馆抓紧昨天最后一天，延长营业时间，一早就开门做生意。