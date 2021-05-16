手拿口罩不戴还呛安全大使 妇女是前女军官

手上拿着口罩，但偏偏不戴上！女子不戴口罩逛商场，被安全距离大使提醒时还呛对方“什么身份命令我”，三名安全距离大使跟着她楼上楼下跑透透，但女子坚决不戴手上拿着的口罩，警方已介入调查。

这起事件发生在昨天（5月15日）下午约2时，地点是滨海湾金沙商场的地下一层。视频很快在互联网疯传，网民过后大揭女子底细，指她原来曾是一名海军高级军官，曾任一艘军舰的舰长。

根据网上视频，该名中年女子正在土司工坊的店外排队，她不断呛安全距离大使没有佩戴胸牌或名牌（badge），因此无权指示她做任何事情。

她说：“你没佩戴牌子，为何指示我做事？你代表什么单位？”

虽然安全距离大使解释自己是代表滨海湾金沙，但她仍拒绝配合，还问对方：“你在骚扰我吗？你在闹事吗？”

此视频在网上热传，一天内被超过6000人转发，累积近2000条留言，内容一片倒谴责女子的无理行为。

记者辗转找到视频中的三名安全距离大使，其中一位大使陈女士说，女子从一楼大门进来时就引起了她们的注意。

“我和同事立刻走上前，提醒她戴上口罩，但她斜着眼看人，对我们不理不睬，径直搭电梯下楼。”

陈女士和另一位同事只得跟在她身后追下楼，对方走进一家餐厅内，怎料店内满座，她只好走到土司工坊店前排队。

“最让人无奈的是，她全程手中都拿着口罩，但无论如何就是不要戴上。”

陈女士说，女子在商场保安到场前放弃排队，搭乘电动扶梯到一楼后离开。

警方受询时证实，一名53岁女子因涉嫌公共滋扰及违反安全距离措施正协助警方调查。警方过后也发文告指出，这名女子相信也涉及其他数起在各种场所不戴口罩的事件。

曾是海军女军官 也曾是战舰舰长

据《联合晚报》了解，无罩妇曾是海军第一批女军官，也曾是一艘战舰的舰长。

妇女的行为引发大批网民不满，昨日本报接获至少10起读者通报，不少人更在视频贴文留言并上传另外两则相关视频，指她已经不止一次不戴口罩在外走动。

其中一段视频显示，该妇女在今年2月在怡丰城（VivoCity）出现时没戴口罩；另一名网友也出示照片爆料，指妇女去年12月在中央广场（Central Mall）逛街时，也没戴口罩。

更有网友揭露，女子是海军第一批女军官的其中一人，她在部队里表现杰出，曾是一艘水雷反制舰的舰长，军阶则是少校。

完整报道，请翻阅2021年5月16日的《联合晚报》。