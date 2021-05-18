工运与当局探讨 给德士和私召车司机更多援助

德士和私召车司机在冠病高警戒解封第二阶段面对乘客需求减少的情况，工运代表昨天（5月17日）与交通部和陆路交通管理局会晤，探讨如何给予点对点载客服务提供者更多协助。

全国职工总会中小企业协作平台及妇女与家庭事务处署长杨涴淩昨天在面簿发贴文指出，全国德士司机协会和全国私人出租车司机协会接到司机反馈，说他们对生计有所担忧，偿还每日车租也有压力。