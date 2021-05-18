工运与当局探讨 给德士和私召车司机更多援助 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月18日 5:00 AM 工运代表5月17日与交通部和陆路交通管理局会晤，探讨如何给予点对点载客服务提供者更多协助。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 德士和私召车司机在冠病高警戒解封第二阶段面对乘客需求减少的情况，工运代表昨天（5月17日）与交通部和陆路交通管理局会晤，探讨如何给予点对点载客服务提供者更多协助。全国职工总会中小企业协作平台及妇女与家庭事务处署长杨涴淩昨天在面簿发贴文指出，全国德士司机协会和全国私人出租车司机协会接到司机反馈，说他们对生计有所担忧，偿还每日车租也有压力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 杨涴淩 德士司机 私召车司机 交通部 陆路交通管理局 易华仁 冠状病毒19 津贴 车租回扣 一年来分隔新马 一家四口终团圆 女DJ：女佣履行居家通知第三天就获准开工 冠病检测竟呈阳