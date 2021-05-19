路上讨生活 用餐何处去？

新加坡自5月16日进一步收紧防疫措施后，民众现在只能“出双入对”，登门访客每日不能超过两人，所有餐饮场所也不能堂食。

对于每天不得不在外奔波的德士师傅、私召车司机、送餐员和安全距离大使等人员，对禁止堂食一定很头疼：没有吃饭的地方，怎么办？

虽然卫生部长王乙康日前已指出，司机和送餐员等可在组屋底层或自己的车内用餐，但环境毕竟不尽理想。为此，许多民众俱乐部、食阁、购物商场都自发性地开辟临时休息区，让因为工作需要而只能在外用餐的人员，可以安心坐下来用餐。

工运议员杨涴淩就在面簿分享说：“我们的兄弟姐妹在路上长时间工作，充分的休息，以及有时间和地方吃饭及如厕，对他们的身心健康都很重要。全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会将继续与各机构、设施管理单位和大楼业主合作，建立一个安全舒适的地点网络，让我们的司机和送餐员有地方喘口气。”

zaobao.sg根据社交媒体贴文和全国职工总会“Delivery Riders”送餐员群组信息，整理以下清单，希望可以帮助到在外辛苦工作的人们！

中部：大巴窑、拉丁马士、宏茂桥

（布莱德岭民众俱乐部面簿）

地点：布莱德岭民众俱乐部

开放时间：早上10时至晚上10时

[Providing a rest area for our food delivery personnel] With the prohibition of dining-in at all F&B establishments... Posted by Melvin Yong 杨益财 on Sunday, May 16, 2021

地点：拉丁马士民众俱乐部旁边的多用途场馆

开放时间：早上10时至傍晚6时

拉丁马士区议员杨益财说：“我们在拉丁马士民众俱乐部旁的有盖多用途场馆设立了一个休息区，以便我们从事重要工作的兄弟姐妹能有个专门的空间来休息和用餐。”

其他的地点包括：大巴窑东民众俱乐部、宏茂桥城（AMK Hub）三楼和地下二楼的食阁



东北区／东南区：加基武吉、芽笼士乃、淡滨尼

With our recent changes in SMM for dine-ins due to the increase in community cases, many of our fellow Singaporeans who... Posted by Tan Chuan-Jin on Monday, May 17, 2021

地点：甘榜景万岸民众俱乐部、甘榜乌美民众俱乐部

开放时间：早上10时至晚上8时

国会议长、马林百列集选区议员陈川仁5月17日在面簿上指出，本地天气最近阴晴不定，要找个安全的空间吃饭变难上加难。

因此，陈川仁与选区的工作人员分别安排了两个空间，提供给德士司机、私召车司机或者送餐员休憩。陈川仁也呼吁大家保持社交距离，避免交谈或群聚，并保持场地干净。

（芽笼士乃俱乐部面簿）

场地也提供消毒液等，以便吃完饭后对桌子进行消毒。（芽笼士乃民众俱乐部）

地点：芽笼士乃民众俱乐部的烹饪工作室（芽笼士乃大厦一楼登记）

开放时间：早上10时至晚上8时（最后登记时间是晚上7点半）

Dear food delivery riders, taxi and private hire drivers, I know it is difficult for you to find a proper place to have... Posted by Baey Yam Keng 马炎庆 on Tuesday, May 18, 2021

地点：淡滨尼44街第475座组屋底层

交通部高级政务次长、淡滨尼集选区议员马炎庆在面簿嘱咐在路上奔波的必要服务人员：“当你们为顾客提供食物和将人们安全地带达目的地时，也要照顾好自己。”

贴文评论区中有民众询问这里和其他组屋底层有什么不同时，马炎庆解释，每天早上淡滨尼市镇理事会都会安排人手，到场地进行彻底消毒。

We know many delivery riders transit through #KakiBukit when delivering food from the Bedok Central food outlets to... Posted by Shamsul Kamar on Sunday, May 16, 2021

地点：加基武吉民众联络所

开放时间：早上10时至傍晚6时

其他地点：友诺士民众俱乐部、河谷民众联络所（Rivervale Community Centre）、淡滨尼82街第842A座组屋旁的多用途庭院

西南区／西北区：兀兰、先驱、裕廊

Our newest space at Woodlands CC: a place to grab a bite and forty winks for our delivery riders, taxi drivers and PHDs. With wet wipes and hand sanitizers for your use. Posted by Mariam Jaafar on Tuesday, May 18, 2021

地点：兀兰民众俱乐部

开放时间：早上10时至晚上10时

三巴旺集选区议员佳馥梅说：“我们的民众俱乐部空间不大，我们的大部分空间已被我们的疫苗接种中心所占用，但我希望你们仍会觉得这些空间对你们有用。”

值得注意的是，除了为送餐员、德士司机和私召车司机设立餐桌，兀兰民众俱乐部内部也设有学生的学习区，以及供上班族使用的工作区。

（先驱社区 Pioneer Community 面簿）

地点：新域（The Frontier）民众俱乐部对面

开放时间：早上10时至晚上10时

地点：裕廊坊（Jurong Point）

地下一楼的Cantine食阁

三楼的Kopitiam和Malaysian Boleh食阁

开放时间：早上10时至晚上10时

除了以上这些地方，凯德集团（CapitaLand）也会在旗下购物中心里，为前线员工和送餐员设立专门的用餐区。