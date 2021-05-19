路上讨生活 用餐何处去？

来自 / 早报数码

文 /
黄珞

图 /
卢芳楷

发布 / 2021年5月19日 10:17 PM

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新加坡自5月16日进一步收紧防疫措施后，民众现在只能“出双入对”，登门访客每日不能超过两人，所有餐饮场所也不能堂食。

对于每天不得不在外奔波的德士师傅、私召车司机、送餐员和安全距离大使等人员，对禁止堂食一定很头疼：没有吃饭的地方，怎么办？

虽然卫生部长王乙康日前已指出，司机和送餐员等可在组屋底层或自己的车内用餐，但环境毕竟不尽理想。为此，许多民众俱乐部、食阁、购物商场都自发性地开辟临时休息区，让因为工作需要而只能在外用餐的人员，可以安心坐下来用餐。

工运议员杨涴淩就在面簿分享说：“我们的兄弟姐妹在路上长时间工作，充分的休息，以及有时间和地方吃饭及如厕，对他们的身心健康都很重要。全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会将继续与各机构、设施管理单位和大楼业主合作，建立一个安全舒适的地点网络，让我们的司机和送餐员有地方喘口气。”

zaobao.sg根据社交媒体贴文和全国职工总会“Delivery Riders”送餐员群组信息，整理以下清单，希望可以帮助到在外辛苦工作的人们！

中部：大巴窑、拉丁马士、宏茂桥

（布莱德岭民众俱乐部面簿）

地点：布莱德岭民众俱乐部

开放时间：早上10时至晚上10时

地点：拉丁马士民众俱乐部旁边的多用途场馆

开放时间：早上10时至傍晚6时

拉丁马士区议员杨益财说：“我们在拉丁马士民众俱乐部旁的有盖多用途场馆设立了一个休息区，以便我们从事重要工作的兄弟姐妹能有个专门的空间来休息和用餐。”

其他的地点包括：大巴窑东民众俱乐部宏茂桥城（AMK Hub）三楼和地下二楼的食阁
 

东北区／东南区：加基武吉、芽笼士乃、淡滨尼

地点：甘榜景万岸民众俱乐部甘榜乌美民众俱乐部

开放时间：早上10时至晚上8时

国会议长、马林百列集选区议员陈川仁5月17日在面簿上指出，本地天气最近阴晴不定，要找个安全的空间吃饭变难上加难。

因此，陈川仁与选区的工作人员分别安排了两个空间，提供给德士司机、私召车司机或者送餐员休憩。陈川仁也呼吁大家保持社交距离，避免交谈或群聚，并保持场地干净。

（芽笼士乃俱乐部面簿）
场地也提供消毒液等，以便吃完饭后对桌子进行消毒。（芽笼士乃民众俱乐部）

地点：芽笼士乃民众俱乐部的烹饪工作室（芽笼士乃大厦一楼登记）

开放时间：早上10时至晚上8时（最后登记时间是晚上7点半）

地点：淡滨尼44街第475座组屋底层

交通部高级政务次长、淡滨尼集选区议员马炎庆在面簿嘱咐在路上奔波的必要服务人员：“当你们为顾客提供食物和将人们安全地带达目的地时，也要照顾好自己。”

贴文评论区中有民众询问这里和其他组屋底层有什么不同时，马炎庆解释，每天早上淡滨尼市镇理事会都会安排人手，到场地进行彻底消毒。

地点：加基武吉民众联络所

开放时间：早上10时至傍晚6时

其他地点：友诺士民众俱乐部河谷民众联络所（Rivervale Community Centre）、淡滨尼82街第842A座组屋旁的多用途庭院

西南区／西北区：兀兰、先驱、裕廊

地点：兀兰民众俱乐部

开放时间：早上10时至晚上10时

三巴旺集选区议员佳馥梅说：“我们的民众俱乐部空间不大，我们的大部分空间已被我们的疫苗接种中心所占用，但我希望你们仍会觉得这些空间对你们有用。”

值得注意的是，除了为送餐员、德士司机和私召车司机设立餐桌，兀兰民众俱乐部内部也设有学生的学习区，以及供上班族使用的工作区。

（先驱社区 Pioneer Community 面簿）

地点：新域（The Frontier）民众俱乐部对面

开放时间：早上10时至晚上10时

地点：裕廊坊（Jurong Point）

  • 地下一楼的Cantine食阁
  • 三楼的Kopitiam和Malaysian Boleh食阁

开放时间：早上10时至晚上10时

除了以上这些地方，凯德集团（CapitaLand）也会在旗下购物中心里，为前线员工和送餐员设立专门的用餐区。 

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