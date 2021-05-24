学习词曲创作和演绎技巧 400学生参加“新空下”线上音乐营

创作一首好歌要兼顾作曲和作词两方面，演唱好一首歌须掌握基本舞台演绎技巧，出版歌曲则得考虑版权问题……

2021“新空下”全国学生新谣音乐节音乐营于前天和昨天举行，由海蝶森林音乐学院陈炯顺、谢庭萱和庄运祥三位导师主讲。活动吸引约40所学校的约400名中学、高中和理工学院生报名参加。音乐营去年因疫情取消，今年首次线上举行。

音乐制作人陈炯顺分别以巫启贤和林俊杰的作品，《你是我的唯一》和《背对背拥抱》等例子，深入分析作曲和作词的要点。学生们之后通过实践练习，尝试为导师谱的曲改写一段副歌。

南侨中学中三生陈昱桦（15岁）是参与者之一。她觉得，虽然音乐营以线上方式进行，自己仍获益不浅，学到许多创作与找灵感的技巧。

专业歌唱教师谢庭萱带领学生完成呼吸和暖声等练习，并传授舞台演绎技巧。新加坡大石音乐版权高级创意执行庄运祥则与同学们分享版权及版税须知。

南侨中学特选部主任吴南财（33岁）认为线上音乐营有不少好处。“有的学生家里有乐器，所以居家学习的好处是，当老师在线上指导时，他们当下就能自己尝试编曲，然后老师即时讲评，使整个学习过程更加无缝衔接。”

音乐营是配合“新空下”全国学生歌唱及创作比赛举办的活动。比赛由推广华文学习委员会主办，裕廊先驱初级学院、弹唱人制作室和《联合早报》联办。