三年前，两名厨师联手在东海岸一带的咖啡店租下一个档口，取名“Meet 4 Meat”，让食客用低廉的价格享用酒店级料理。

拥有相同的手艺和经历，两名厨师一见如故，合伙在咖啡店开高级西餐档口，让食客用低廉的价格享用酒店级料理。

出生于餐饮之家的刘煌昇（37岁，右）从小受父母影响，16岁便开始学习烹饪西餐，曾在餐厅和酒店任职。

11年前，他在经常光顾的酒店遇到刚从澳大利亚来新加坡的西餐厨师张晓铭（42岁），两人一见如故，很快便成了朋友。

刘煌昇对张晓铭的厨艺赞不绝口。之前有朋友提出直接在火炭上煎烤牛排的挑战，在见识了张晓铭的手艺后，朋友们都建议他们两个人合伙开店。“一般人都是用烤炉烤牛排，炭烤须要控制火候，难度很大，但对张晓铭来说不是问题。”

三年前，两人联手在东海岸一带的咖啡店租下一个档口，取名“Meet 4 Meat”，将高级的西式料理带入邻里。

张晓铭说，他一直希望以低廉的价格售卖好食材。他们烹调使用的肉类几乎都从国外进口，意大利面也是手工制成。此外，各类调味料都是张晓铭亲自摸索调配，羊排也有特别的秘方。

“传统的本地咖啡店也能提供味道不输高级餐厅的美食，这就是我希望看到的。”

谈到开档遇到的挑战，刘煌昇说，因为位置较偏，最初的一年半，他们没什么生意，亏损约6万元。后来冠病疫情反而给他们的档口带来转机，食客多选择打包或外卖，网上订单越来越多。

“不少人对我们的食物口味感到惊喜，口耳相传，名声就出来了。如今赚了钱，我庆幸自己一直相信我们的食物，才终于坚持到转机出现。”

如今，两人正计划选址开新店。刘煌昇说，新店还是会以食客的舒适和满意为最大考量，坚持两人不变的初心。“我们从咖啡店走出来，打下扎实的基础。未来还有很多梦想要一步步实现。”