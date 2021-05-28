从歌词创作感受新谣魅力

《我妈》、《秋天的怀念》、《送汤》、《未完待续》、《车站》……这些“新空下”全国新谣歌唱及创作比赛的学生作品，你听过吗？

为了鼓励更多学生参与创作，“新空下”的常客——永青中学从去年开始把歌词教学纳入中三学生的应用学习项目。学长们历年的获奖作品也成为教学内容的一部分，让学生们从作品中找到共鸣，学习歌词创作。

从小爱听华语流行歌曲的陈歆璇认为用华文创作歌曲最能表达自己的情感，在上了歌词创作课之后，就写下一首词《好久不见》：“因为疫情的关系，我们没有办法和家人见面，我已经很久没有跟我在马来西亚的爷爷奶奶见面了，所以我通过这个歌曲来表达我对他们的思念。”

作为课程的一部分，弹唱人工作室也受邀举办工作坊，让学生深入了解新谣，尝试自主创作。今年，永青中学还特别邀请到本地知名音乐人黄宏墨为学生修改作品，以征战本届“新空下”比赛。

另外，淡马锡初级学院（中学部）也在学校的“华文人才培育计划”下，首次开办歌词创作班， 特地邀来本地唱作歌手林思彤教课。歌词创作班的学生多数是中三与中四的语特生，希望通过歌词创作激发学生的创意，并从语特课程中学习的文学创作技巧运用到歌词创作中。

中三语特生张婕妮说：“在文学课上，我们学习了诗人用押韵和平仄的创作手法来写诗，而在歌词创作课上，我们也同样学到了运用这两个创作手法来写歌。通过这门课，开阔了我的眼界，也让我更热爱华文。”

在开办创作班之前，淡马锡初院在2016、2017年也连续举办了两届华文流行音乐说唱会，让学生感受华文歌曲的魅力。

跟随早报的镜头，听听学生们的自创歌曲，以及他们对学习歌词创作的感想和收获。

“新空下”由推广华文学习委员会主办，裕廊先驱初级学院、弹唱人制作室和《联合早报》联办。

*视频于2021年4月21日及22日拍摄。

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