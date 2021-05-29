受Jem和西城病例众多影响 裕冰坊和IMM商场 零售店生意跌八成

●冠病19疫情

裕冰坊昨天傍晚显得格外冷清，许多零售店内空无一人，一家服饰店店员说，自从Jem和西城暂时关闭后，营业额减了八成左右。此外，IMM商场的人潮也比以往少许多，一些经常大排长龙的热门服饰店也门可罗雀。

出现多起冠病确诊病例的裕廊东Jem购物中心和西城暂时关闭，附近的裕冰坊和IMM商场人潮也显著减少。受访零售业者透露，营业额在过去一周锐减八成左右。

为阻断任何潜在病毒传播链，并进行彻底清洗，Jem和西城自本月23日起关闭两周，下月6日重开。因受到这两家商场关闭影响，附近的裕冰坊（JCube）在昨天的周五傍晚显得格外冷清，许多零售店内空无一人。二楼一家服饰店的店员翁紫惠（38岁）说，自从Jem和西城暂时关闭后，营业额减了八成左右。

“因为那两家商场确诊的人多，可能大家最近都不敢来这一带。整个星期的营业额很糟糕，今天甚至连一个顾客都没有。”

另一家服饰店的店员梁春慧（59岁）也说，在政府收紧防疫措施后，仍有一些顾客会到店里逛，可是过去一周的顾客屈指可数，周四的营业额更只有约50元。她也透露，因没有顾客上门光顾，许多零售店都提早在晚上8时左右打烊。

除了裕冰坊以外，IMM商场的人潮也比以往少了许多，一些经常大排长龙的热门服饰店也冷冷清清。受访公众说，自从Jem和西城暂时关闭后，他们也会尽量避免到商场来购物。

居住在裕廊东的沈欣妮（32岁，市场营销经理）说，她是为了到超市买奶粉才会到商场来。

“看到Jem和西城有那么多人感染，当然会担心，也不怎么敢到附近的商场，买完东西回家后也会立刻去冲凉。”

杨春玲（50岁，家庭主妇）说，Jem和西城上周关闭后，她是第一次到IMM商场来买晚餐。“以往的周五晚上，这里的停车场可以说是‘一位难求’，可是今天却有不少空位，人潮真的少了很多。”

除了零售业外，餐饮业者也反映营业额在过去一周受到冲击，下跌约一到两成。

一家云吞面餐厅的职员陈丽荣（42岁）说，本地在进入高警戒解封第二阶段后，营业额减少六成左右，而Jem和西城关闭后，营业额再下跌一到两成。

因自己必须经常和顾客接触，陈丽荣也采取额外的防疫措施如戴上双层口罩、经常使用湿纸巾擦手等。