防疫禁令重创收入 本地餐饮业吁允许两人堂食

所有餐饮场所两周前开始禁止堂食后，餐饮业者的生意受到重挫，有的营业额锐减七成，随着社区的冠病无关联病例减少，受访业者促请当局逐步放宽堂食禁令，接下来允许两人堂食，以减少亏损。

顺发肉骨茶创办人陈良辉受访时说，自从本地两周前进入高警戒解封第二阶段以来，营业额下滑约七成。虽然外送订单增加约一成，但仍不足以弥补堂食禁令所带来的影响。

“我希望防疫措施能够放宽，可能允许每组一到两人在餐馆内用餐，不然租金、员工薪水这些费用真的让人难以承担。”

位于中央商业区的平和日本料理主要顾客群为上班族，目前大多数人都居家办公，过去两周每日只有不到10人上门打包。餐馆负责人吴其谙说，为了吸引顾客通过外送平台订餐，他们也将价格下调一半，但仍起不了多少作用。

“大家订餐时通常会选离住家较近的餐馆，不会选商业区的。我希望政府接下来可以先允许至少两个人一起堂食，如果单靠打包和外送订单，我们无法持续下去。”

位于芽笼一带的餐馆齐来丰主要售卖火锅和煮炒，少了堂食的顾客，营业额下跌六到七成。餐馆负责人何光春也吁请当局逐步放宽堂食禁令，允许民众回到餐馆用餐，生意才能有望回升。

“为了安全，当然不能一次过让太多人一起堂食，最好是两个人，这样我们在餐馆内也能确保顾客之间能够保持安全距离。”

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财前天（5月28日）受访时指出，目前的防疫措施在遏制病毒传播方面已取得成效，他不认为当前有必要进一步收紧防疫措施。该工作小组将在明天召开记者会说明对疫情的最新评估。

社区病例若持续好转 部分措施预料能放宽

受访传染病专家认为，随着本地社区病例和无关联病例已有所减少，延长高警戒解封第二阶段的概率不大，但措施的放宽应该分阶段进行。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授受访时说，过去两周的社区病例状况有所好转，若情况持续下去，相信一些措施将能放宽。

“我们不可能立刻回到解封第二阶段的措施，例如允许五人群聚和堂食。我相信措施放宽的步伐必须更谨慎，要至少四到六周才能回到这样的生活。”

张毅颖也提议，高警戒解封第二阶段结束后，或许可以先允许两人在餐饮场所堂食，并恢复一些社交活动。

伊丽莎白诺维娜医院传染病专科医生梁浩楠指出，目前的无关联病例已下滑至单日少于五起，因此不太可能须要延长高警戒解封第二阶段。

“我预计过了6月1日后，无关联病例相信会下跌至每日一到两起。”