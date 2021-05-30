中小企业租金获减免 邻里商家：可以少亏一点

政府宣布为中小企业减免租金，协助业者应对防疫措施收紧所带来的冲击。受访邻里商家反映，自从本地在两周前进入高警戒解封第二阶段后，营业额锐减三成至八成，租金援助金有助于暂时减少亏损。

在裕廊东邻里一带开设手机店已10年的蔡荣隆（37岁）说，自从防疫措施收紧后，上门的顾客少了许多，民众大多只会在附近的咖啡店打包食物后立刻回家，营业额下滑约三成左右。

“有了半个月的租金援助金当然会有一点帮助，至少有一点补贴可以拿，可以抵消一部分的成本。”

根据财政部前天（5月28日）的文告，国内税务局将为中小企业提供额外援助，发放半个月的租金援助金给符合条件的租户。减免金额按合约中本月14日至29日的租金计算，在8月中开始发放。

使用自家房地产经营中小企业也可获得租金减免，金额将按本月14日的房地产年值计算。租用政府拥有的商用房地产并符合条件的租户，将免缴一个月租金。

全国商联总会会长杨向明受访时说，政府这次宣布的扶助配套，及时地给予深受冲击的商家一些临时援助。“这次的措施比较有针对性，租金援助金能帮助邻里商家暂时压低成本，从而控制亏损。

中小企业商会会长王腾忆也认为，扶助配套从薪水、租金等，多方面协助企业节省成本，同时也给予业者在短期内继续营业的信心。

理发店负责人黄宏有（39岁）说，自从防疫措施收紧后，许多顾客因担心与理发师有近距离接触而不敢上门剪头发，导致营业额锐减八成。

他说，政府给予租金援助金，能够暂时减少亏损。“因为我们还可以继续营业，所以我觉得半个月的补贴是合理的，至少不会亏那么多。”

零食店老板陈静（41岁）也说，因大多数人居家办公，店里少了上班族的客源，营业额过去两周锐减50%。“这个月肯定还是会亏，可是有了租金的补贴成本少了一点，还是有一点帮助。”